Nastri d’Argento 2024, premiazione al MAXXI di Roma

Nella serata romana del 27 giugno, al Museo delle Arti del XXI Secolo, è avvenuta la cerimonia di premiazione per i Nastri d’Argento – il più antico premio cinematografico italiano ancora attivo, assegnato sin dal 1946 da un sindacato di giornalisti cinematografici – su un red carpet per l’occasione, tinto di blu.

A aggiudicarsi il protagonismo della serata è Matteo Garrone con 7 premi ai Nastri d’Argento 2024 tra cui Io Capitano come miglior film: si aggiunge anche miglior regia, migliore produzione (Archimede con Rai Cinema e molti partner internazionali), la fotografia di Paolo Carnera (che vince anche per Adagio di Stefano Sollima), il montaggio di Marco Spoletini, il sonoro in presa diretta di Maricetta Lombardo e il miglior casting director Francesco Vedovati (che ha vinto anche per Enea di Pietro Castellitto). A Michele Riondino con Palazzina Laf 5 Nastri tra cui quello al cantante Diodato per la miglior canzone originale La mia terra.

La migliore commedia va a Un mondo a parte di Riccardo Milani e anche alla produzione del film (Wildside, società del gruppo Fremantle in associazione con Medusa Film). Tra le migliori attrici anche Isabella Rossellini ne La Chimera di Alice Rohrwacher. Per la commedia, Virginia Raffaele protagonista di Un mondo a parte e Pilar Fogliati con Maurizio Lombardi per Romeo è Giulietta. Paola Cortellesi invece, assieme al cast di C’è ancora domani si aggiudica il premio di “Film dell’anno“.