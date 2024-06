Gazette: una nuova newsletter sui temi caldi dell’art system

Solo lo scorso marzo è stato presentato Art Floor, un nuovo hub di servizi d’eccellenza per il mondo dell’arte situato al primo piano di via della Moscova 18 a Milano. Il progetto, creato da LCA Studio Legale, Artshell, Condense, Fonderia Artistica Battaglia, Lara Facco P&C e Mazzini Lab Benefit, ha ora anche una nuova newsletter. Si tratta di Gazette, con cui Art Floor – che dispone già di un sito web e di una pagina Instagram – approfondirà mensilmente temi rilevanti e trasversali in relazione all’art system.

Nel primo numero di Gazette le questioni messe a fuoco sono tra le più sentite del momento. Si comincia con un articolo scritto dall’Avvocata Miriam Loro Piana di LCA Law is Art! relativo alla SIAE e alle politiche sulle immagini di opere d’arte e mostre. Da qualche mese, infatti, è tornata sulle pagine delle riviste la questione – dalla natura concettuale e legale al tempo stesso – relativa al potere delle immagini e l’importanza di raccontare un evento o un concetto non solo attraverso le parole.

Gazette, a cui ci si può iscrivere tramite questo link, proseguirà mensilmente ad approfondire temi caldi legati all’art system.