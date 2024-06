FindTheOrange AI [Photo] Contest: al via le iscrizioni al concorso

Il tema di questa prima edizione – di quello che si prospetta essere un contest davvero interessante – è Realis, Irrealis, Liminalis. Immaginare nuove ir/realtà attraverso l’AI. Il termine liminale deriva dal latino limen termine caratterizzato da un ampio campo semantico e numerose sfumature di significato, dal campo antropologico, a quello scientifico, religioso e psicologico. Il “liminale” è il confine, la soglia, un concetto concreto e al contempo astratto. Un punto intermedio che, come si legge nel comunicato del concorso, «si riferisce a rappresentazioni che si collocano esattamente su questa soglia, offrendo una visione che sfuma i confini tra il reale e l’irreale».

La partecipazione al concorso è gratuita, senza distinzioni di cultura, interesse, professione o conoscenza del medium, con le iscrizioni aperte fino all’8 settembre 2024. Unica condizione, la maggiore età. Gli iscritti dovranno inviare la foto “reale”, quella poi rielaborata con l’AI, un titolo, una descrizione interpretativa e la condivisione del prompt e del tool di Intelligenza Artificiale utilizzato. La giura che selezionerà e premierà la creatività è composta da Silvia De Felice, capo progetto dei programma di arte di Rai Cultura, Francesco D’Isa, filosofo e artista digitale, Giacomo Nicolella Maschietti, giornalista specializzato in mercato dell’arte e Mauro Martino scienziato e artista.

A conclusione del contest, Osborne Clarke organizzerà una tavola rotonda che sarà l’occasione per comunicare ufficialmente i nomi dei vincitori e animare un dibattito, alla presenza di alcuni tra i più autorevoli esponenti in materia, sul tema delle implicazioni legali connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. #FindTheOrange è l’associazione no-profit fondata da Osborne Clarke in Italia che promuove l’innovazione nelle arti visive e nelle scienze per la vita, con un focus particolare nell’ambito digital health. Osborne Clarke è uno Studio Legale internazionale orientato all’innovazione che conta oltre 330 partner, 1300 professionisti e 26 uffici dislocati in tutto il mondo.

Osborne Clarke, #FindTheOrange AI [Photo] Contest_2024_Realis, Irrealis, Liminalis