BOOKS, il festival dedicato al libro d’arte, torna con una nuova edizione negli spazi della Sala delle Ciminiere del MaMbo, a Bologna. L’evento si svolgerà nell’arco di tre giornate, da venerdì 24 al domenica 26 maggio, e si presenta come un segmento “laterale” delle fiere: con lo scopo di proporre al pubblico contenuti che incentivino il rapporto diretto e lo scambio tra artisti e collezionisti, BOOKS non rinuncia però alla vocazione di mercato, che passa attraverso l’oggetto libro.

Tra i diversi incontri previsti per l’edizione di quest’anno, che si avvale di un comitato scientifico composto da Silvia Alessandri, Mario Diacono, Liliana Dematteis e Giovanna Pesci, BOOKS includerà dei focus su alcune figure celebri, come Vincenzo Agnetti, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti e Ketty La Rocca. Ad arricchire questa edizione del festival, Andrea Pazienza a Bologna 50 anni dopo, un omaggio che illustra il percorso creativo dell’artista con una serie di edizioni originali di libri, fascicoli di riviste, copertine di dischi, poster ed ephemera, e l’esposizione di alcuni libri di Mario Diacono protagonista di una video intervista trasmessa in Sala delle Ciminiere.

Il pubblico potrà accedere a BOOKS, il cui manifesto è stato dipinto da Paolo Ventura, con il biglietto della collezione MaMbo. L’apertura della Sala delle Ciminiere per l’evento sarà dalle ore 12 alle 19 il venerdì, mentre sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

info: booksfestival.it