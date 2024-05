Andrea Pinchi, in mostra ad Atene l’indagine onirica dell’artista

All’Istituto Italiano di Cultura di Atene inaugura Il sogno del mito quotidiano, la personale dell’artista Andrea Pinchi a cura di Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci. Visitabile dal 24 maggio al 21 giugno 2024, l’esposizione raccoglie un corpus di diciotto tele realizzate con pittura acrilica, alcune delle quali si caratterizzano per l’inserimento di pelle proveniente da antichi organi musicali.

I lavori in mostra sono stati appositamente realizzati per la collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, ma l’unione tra pittura ed elementi di organi musicali non è nuova nella pratica artistica di Andrea Pinchi, che fa parte di una famiglia di storici produttori di questi strumenti. Nel nuovo ciclo di opere proposte per la mostra Il sogno del mito quotidiano l’artista combina la sua consueta grammatica astratta ad alcuni elementi figurativi dal carattere quasi stilizzato. Fil rouge della rassegna, l’esaltazione della dimensione onirica e le sue implicazioni mitologiche, ma anche le relative applicazioni alle forme più prosaiche del presente.

A chiarire l’impostazione onirica dei lavori di Andrea Pinchi, l’immagine che ne fornisce il testo critico della mostra scritto dalla curatrice. “Con un approccio aristotelico – scrive Nidiaci – dunque carico e intriso d’inusuale pragmatismo per un macro tema così espanso e inafferrabile come quello della dimensione onirica, Pinchi, attraverso una narrazione maggiormente prosaica, si avvicina al micro tema del racconto del reale attraverso la rappresentazione di un individuo che sogna semplicemente ciò che vive, trasferendo sulla tela forme attratte che hanno una precisa collocazione e decodificazione, e che non si preoccupano di convivere insieme a forme figurative”.

La mostra sarà visitabile fino al 21 giugno 2024.

info: iicatene.esteri.it