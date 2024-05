Villa Medici, a Roma inaugura il terzo Festival des Cabanes

Il titolo dell’iniziativa che arriva dal 22 maggio e fino al 29 settembre a Villa Medici non è casuale: la “cabane” che dà il nome al festival – ovvero la capanna – è infatti metafora di dialogo che si innesta tra architetti, designer, artisti e paesaggisti su una serie di tematiche che costellano il contemporaneo, da un’architettura che sia sempre meno invasiva e sostenibile per il futuro.

Sei studi d’architettura internazionali, ane architecture, Manuel Bouzas, Campo & Diploma 20 Architectural Association, Huttopia, LAMÉCOL et pratique architecture & fanum architecture hanno reinterpretato questa idea, proponendo un’ampia e variegata gamma di risposte per nuovi modi di esperire il giardino. Dalla capanna all’ombra dei pini, al padiglione ispirato all’architettura classica romana sino alla potenza poetica del tempietto che omaggia Bramante di ane architecture. Il Fleximob di LAMÉCOL invece risponde a tre attuali problemi abitativi: la mancanza di spazio, il fattore tempo e il bisogno di adattabilità.

E ancora, lo studiolo contemporaneo presentato dagli studenti del Campo & Diploma 20 Architectural Association, rovescia ogni tipologia d’archetipo visivo mentre la cahutte di Huttopia tra comfort e spaesamento ci riporta a un contatto primario con la natura e la vita all’aperto. Ognuna di queste capanne temporanee rendono il meraviglioso giardino un luogo di ricerca e sperimentazione, terreno fertile disposto ad accogliere stimoli sempre più green.

I giardini storici dell’Accademia francese sono stati progettati alla fine del XVI secolo dalla geniale mente di Ferdinando de Medici: il terreno, che si estende per più di 7 ettari, venne acquistato precisamente nel 1576 dagli eredi del cardinale Ricci e quando sul finire del secolo venne scoperto il Gruppo scultoreo dei Niobidi, Ferdinando lo acquistò per abbellire l’ambiente. Dalla fine del XVIII secolo però le varie sculture che adornavano i giardini non sono più collocate, per motivi conservativi, all’aperto.

