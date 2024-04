Fondazione Brescia Musei si aggiudica il Bando Cariplo 2023

Il progetto proposto dalla Fondazione Brescia si base sull’idea che il museo è un luogo attraverso cui la società si può esprimere e identificare. Non solo contenitore di patrimonio ma lo spazio attraverso cui il patrimonio viene interrogato. Il Bando Cariplo Per la cultura 2023. I lunedì (stra)ordinari di Fondazione Brescia Musei promuoverà il benessere sociale, cognitivo e psicologico dell’individuo all’interno della società.

Peculiarità della proposta, a cui la Fondazione Cariplo ha riconosciuto un contributo di 110 mila euro è proprio la scelta di dedicare al lunedì – giorno solitamente di chiusura per le istituzioni museali – disegni di welfare culturale che mirano a valorizzare l’esperienza culturale come strumento di benessere per i cittadini. Ogni piano sarà attuato da tutte le sedi della Fondazione lombarda: il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Parco archeologico di Brescia romana, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli.

Tra le azioni messe in campo anche l’organizzazione di laboratori pensati per avvicinare l’arte ai bambini, coinvolgere le persone affette da disabilità fisiche e mentali, prevenire la diffusione della povertà educativa, coinvolgere giovani artisti contemporanei. Inoltre ci sarà anche una collaborazione con il reparto di diabetologia dell’Ospedale di Brescia, pensato per tutte le persone particolarmente sedentarie, per prevenire lo sviluppo di malattie metaboliche.

Da anni infatti Fondazione Brescia Musei progetta investe su attività dedicate a persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva, o rivolte a coloro che per motivi culturali o sociali non hanno l’abitudine di frequentare attivamente i luoghi culturali. Secondo questa concezione il museo diventa così veicolo di coesione sociale, luogo inclusivo e accessibile a tutti. Da anni l’istituzione promuove una serie di iniziative in un connubio fra arte e cura, in linea con gli studi scientifici che dimostrano gli effetti positivi della cultura sul benessere fisico e psicologico.