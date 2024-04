Open House Roma, il festival per conoscere la città

Torna Open House Roma, la manifestazione che ogni anno celebra l’architettura e il design nella Capitale. Giunto alla sua dodicesima edizione, il festival aprirà le porte di oltre duecento spazi romani, molti dei quali in genere non aperti al pubblico, riconsegnando nelle mani della cittadinanza il patrimonio architettonico e molti esempi di design della Capitale, dai luoghi storici alle costruzioni contemporanee.

In arrivo dal 9 al 14 aprile, Open House Roma nasce dall’idea di un gruppo di architetti e comunicatori orientati all’innovazione socio-culturale. Gli eventi, distribuiti su nove giorni, hanno infatti lo scopo di mostrare al pubblico i tesori della Capitale attraverso visite guidate gratuite. Data l’impostazione del festival, che vuole avvicinare i visitatori a un patrimonio poco conosciuto, non manca anche in questa edizione un palinsesto di eventi collaterali. Animati dallo stesso spirito di diffusione della cultura, i nove giorni della manifestazione vedranno anche lo svolgimento di mostre, talk, workshop, performance e lecture, in un programma all’insegna della creatività.

Stimolando il pubblico a una partecipazione attiva, Open House Roma si focalizza anche sulle relazioni tra cittadinanza e paesaggio urbano, trattando di sostenibilità e inclusione all’interno dello spazio cittadino. Così il festival, promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e inserito nel network internazionale Open House Worldwide, non consiste soltanto in un programma di visite, ma rappresenta un dispositivo capace di creare nuovi legami tra cittadini e coscienza dello spazio urbano.

info: openhouseroma.org