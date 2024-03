In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che venerdì 22 marzo verrà celebrata con diverse iniziative culturali in tutto il territorio capitolino, anche il MAXXI proporrà un evento tematico. In un incontro tra arte e scienza nel segno dell’acqua, il museo romano d’arte contemporanea ospiterà la première italiana di Nobilis Golden Moon, l’ultimo docufilm dell’artista Mariagrazia Pontorno. Con l’organizzazione di Acqua Foundation, l’evento cinematografico sarà anche l’occasione per dibattiti scientifici e artistici.

Con una riflessione sulla Pinna Nobilis, il bivalve del Mediterraneo simbolo delle acque che necessitano salvaguardia, il nuovo documentario di Mariagrazia Pontorno esplora il rapporto esplora tra ricerca scientifica e narrativa visuale, facendo incontrare al MAXXI arte, scienza e filantropia. A seguito della proiezione, il dialogo prederà corpo in un dibattito che, moderato dalla giornalista Alessandra Mammì, vedrà confrontarsi l’artista con Giulio Boccaletti e Annibale Cutrona, esperti di cambiamenti climatici e conservazione marina. All’evento interverranno anche Francesco Stocchi, direttore artistico del MAXXI, e Gabriele Bonfiglioli, presidente di Acqua Foundation.

Nato dalla collaborazione tra Acqua Foundation e Maritima01 e con il contributo della ricerca scientifica dell’Imedmar di Valencia, Nobilis Golden Moon si propone come uno strumento attraverso cui generare consapevolezza. Con la première nella Giornata Mondiale dell’Acqua, il documentario vuole essere un invito alla comunità internazionale e locale a riflettere sul valore dell’acqua, sulla responsabilità nel preservarla. Un messaggio che arriva attraverso l’arte, canale privilegiato con cui creare una coscienza collettiva attorno alle tematiche ambientali.

La proiezione e il dibattito sul documentario Nobilis Golden Moon di Mariagrazia Pontorno si terranno al MAXXI venerdì 22 marzo 2024 alle ore 18.00.