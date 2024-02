“The other side”: l’arte di Gian Maria Tosatti a Barcellona

Gian Maria Tosatti presenterà fino al 6 giugno una installazione al Centro d’Arte Contemporanea di Barcellona. The other side è il titolo del progetto espositivo, un invito a cambiare prospettiva e a osservare il mondo con occhi diversi. Si tratta di una mostra totalmente immersiva curata da Ferran Utzet

e Enric Puig Punyet. Tra gli altri artisti presenti anche Anna Irina Russell, Antonia Rossi + Roberto Contador, Domestic Data Streamers, Francesca Llopis, Guillaume Faure, Sleepwalk Collective, Max de Esteban, Pere Llobera, Yapci Ramos.

Gian Maria Tosatti

In The other side «l’esperienza di andare dall’altra parte è qualcosa che vivi ogni notte, quando dormi e sogni. Già durante l’infanzia hai imparato che la morte, quel paese sconosciuto dal quale nessun viaggiatore ritorna, separa drammaticamente la vita da un altro luogo di cui sai poco o nulla. La coscienza è una piccola isola circondata da un mare stretto e inconscio, e addentrarsi in quell’altro luogo, inseguendo i propri demoni, può essere un viaggio di sola andata». Realtà e finzione si compenetrano come parti di una stessa medaglia, in un mondo in cui la rigidità di schemi pre-esistenti non permette di comprenderne a pieno l’essenza. «Svegliarci dal presente per non morire» come ha affermato tempo fa Tosatti durante la presentazione del Padiglione Italia alla Biennale 2022.

Centro d’Arte Contemporanea Santa Monica

Gian Maria Tosatti si forma nel campo dell’arte visiva e performativa realizzando installazioni ambientali e site-specific. I suoi lavoro sono totalmente immersivi e indagano il rapporto tra l’uomo e la natura, affrontando i modelli artistici con approfondite indagini storiche e sociali. Tra le principali tematiche da lui affrontate, quelle legate al concetto di identità e alle sue innumerevoli scissioni. Nella sua poetica l’arte è una forma di «contagio positivo» nonché catarsi di profondo cambiamento.

Gian Maria Tosatti, 7_Terra dell’ultimo cielo, Sette Stagioni dello Spirito, 2016, courtesy the artist, Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli.

The other side

Dal 29 febbraio al 6 giugno 2024, Santa Mònica, Barcellona

info: liarumma.it