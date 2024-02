Martin Parr arriva al Mudec con il suo sguardo provocatorio

Tra i fotografi documentaristi più affermati, Martin Parr approda al Museo delle Culture di Milano con una nuova rassegna fotografica. Con una selezione di 60 immagini, un’installazione che include oltre 200 scatti e un’intervista inedita, il Mudec Photo presenta al pubblico un progetto espositivo che restituisce uno sguardo sul linguaggio del fotografo, pure curatore della mostra con Magnum Photos, dagli inizi in bianco e nero fino ai colori saturi dei progetti più provocatori.

Martin Parr, Common Sense 1995-1999, © Martin Parr/Magnum Photos

Visitabile dal 10 febbraio al 30 giugno 2024, Short&Sweet rappresenta una nuova occasione per Magnum Photos e il Museo delle Culture per proseguire la collaborazione sulla fotografia di reportage e documentaria avviata nel 2022 con le mostre su Henri Cartier-Bresson e Robert Capa. Prodotta da 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura, la rassegna conta anche la Fondazione Deloitte come Institutional Partner del progetto.

Martin Parr, The Leaning tower, Italy, Pisa, 1990, from Small World, © Martin Parr/Magnum Photos

Con l’esposizione delle serie The Non-Conformists e Bad Weather, la mostra racconta il lavoro di Martin Parr dagli albori, per esplorare poi le opere più note a partire dagli anni Ottanta, segnate dall’abbandono del bianco e nero e dalla scelta di un linguaggio provocatorio, segnato da colori saturi e dalla ricerca delle assurdità della vita quotidiana. Con un totale di 60 immagini raccolte e ben 200 delle 350 dal progetto Common Sense – da cui anche il titolo dell’installazione presente in mostra -, la rassegna ripercorre gli sviluppi di questa indagine sulla società contemporanea, dalla prima serie a colori The Last Resort, realizzata negli anni Ottanta, fino alle ultime realizzate negli scorsi anni.

Martin Parr, England, New Brighton, 1983-85, from The Last Resort. Photographs of New Brighton, © Martin Parr/Magnum Photos

Short&Sweet

dal 10 febbraio al 30 giugno 2024

Mudec – Museo delle Culture – Via Tortona 56, Milano

info: mudec.it