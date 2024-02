Aeroporti di Roma compie cinquant’anni e li celebra con Giotto

Cinquant’anni di storia per Aeroporti di Roma, l’ente che si occupa della gestione e dello sviluppo degli scali di Fiumicino e Ciampino. Un traguardo importante, che la società festeggia con Together, beyond flying, un evento celebrativo che si è tenuto lunedì 12 febbraio 2024 al Terminal 3 dell’Aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Roma.

La storia della società va ben oltre il 12 febbraio del 1974, quando le attività aeroportuali romane sono state riunite sotto un’unica gestione. A preparare il terreno, la costruzione dell’Aeroporto di Fiumicino e la sua inaugurazione nel 1961: affiancato a quello di Ciampino – inaugurato nel 1916 – l’Aeroporto Internazionale ha trasformato il sistema aeroportuale di Roma, rendendo necessaria la società che il 12 febbraio compie cinquant’anni.

Durante le celebrazioni per il cinquantenario è stata ricordata la storia di Aeroporti di Roma nei suoi snodi principali, con il racconto dei traguardi raggiunti. Ma quella del 12 febbraio è stata anche un’occasione per portare l’arte nell’aeroporto: tra le iniziative, anche una performance del Teatro Patologico, una compagnia teatrale che da più di 30 anni si impegna a creare un punto di incontro tra il teatro e la disabilità mentale. Durante l’evento, decine di ragazzi e ragazze diversamente abili si sono esibiti in un estratto della Commedia Divina, un’opera che promuove l’inclusione e la diversità.

A conclusione dell’evento, il video-saluto del Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio consiglio della cultura, e l’intervento vertici di Aeroporti di Roma e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ma non solo discorsi conclusivi: questi ultimi hanno svelato infatti un’opera d’arte concessa in prestito dal Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno. Si tratta di tre vetrate istoriate attribuite a Giotto che raffigurano il profeta Aronne. L’opera è stata posizionata nella Piazza del Molo A del Terminal 1, dove potranno ammirarla gli oltre 35mila passeggeri giornalieri che transitano nell’Aeroporto di Fiumicino.