La casa è così triste. Se ne sta

come l’hanno lasciata, ordinata

per l’agio degli ultimi ad andarsene

come per riconquistarli. Invece,

priva di qualcuno a cui piacere,

appassisce, non avendo cuore

di dimenticare il furto e di voltarsi

verso com’era all’inizio, un’occhiata

gioiosa a come le cose

avrebbero potuto essere, speranze

a lungo disattese. Potete

vedere com’era. Guardate

i quadri e le posate. Gli spartiti

sullo sgabello del piano. Quel vaso.

La casa è così triste

Philip Larkin

Esiste uno spazio nel quale le cose e il nulla dialogano serenamente tra di loro, ma non appena ci si

volta a guardare, cala il silenzio. Tanto nel mito di Orfeo ed Euridice quanto nel gioco infantile ‘Un,

due, tre … stella!’ l’attrazione per ciò che si nasconde alla vista risulta fatale. Eppure, tanto accade

in quell’intervallo, che è fatto di spazio e tempo. Esistono luoghi in cui questo intervallo è sfuggito

alla narrazione e alla letteratura per farsi realtà che trapassa la quotidianità dei suoi abitanti. Cuba

rappresenta forse in questo un archetipo e una fascinazione agli occhi occidentali, che vale la pena

esplorare nella sua realtà e non nella sua narrazione.

Liatna Rodriguez, curatrice indipendente a L’Havana, scova spazi abbandonati, inutilizzati, e li apre

al pubblico invitando artisti e mettendo in connessione realtà ibride, portando avanti un progetto che

suona molto diverso dall’analogo approccio in Europa. Nella capitale si elevano i moti che

spingono dal resto dell’isola caraibica e che emergono nella forma della ricerca visiva degli artisti

che riescono a lavorare inserendosi nelle maglie di un potere tentacolare. In quella che era una casa

abitata, compare così INHABITED, una mostra di nove artisti cubani di differenti generazioni, che

parla di partenza e di assenza, di ciò che genera il peso di una realtà che disloca: il più grande esodo

di cui la storia cubana abbia mai fatto esperienza. A produrre il progetto è Bode, galleria berlinese

con un programma internazionale che collabora con artisti e curatori contemporanei su scala

globale.

Giocando con la terminologia del titolo, la collettiva si muove continuamente tra abitabile e

inabitabile, a significare che ciò che non è abitabile è in realtà abitato e interroga così il senso stesso

dell’abitare. Nella tipica architettura coloniale, al di sopra degli spazi di Infraestudio, studio

sperimentale di architettura, galleggia un percorso di video, pitture, installazioni e fotografie che

sono mosse dal problema del vuoto e dell’assenza, della solitudine e della rovina.

Nel dipinto Monzon di Alejandro Campins si erge un tempio tibetano su un monte dai toni seppiati.

La prospettiva perduta appiattisce il paesaggio, il quale, nel vicino quadro di Laura Carralero,

Standing Structure, si astrae, trovando la sua corrispondente geometrica tra forme sospese su uno sfondo monocromo. Uno strutturalismo che ricompare in La forma olvida de donde viene: in questa

serie il collettivo Infraestudio ricalca i plastici di strutture abitative annullandone i connotati

intrinsechi. Ciò che rimane sono forme ortogonali appoggiate alle maioliche del terrazzo esterno,

mentre il silenzio della strada entra rumorosamente nella “casa”. Da un monitor a tubo catodico

proviene lo sfrigolare della pellicola su cui Alejandro Alonso ha girato Home, un cortometraggio in

cui l’artista si addentra in nove piccoli centri abitati proiettati nell’immensità degli Stati Uniti.

Curiosamente, ognuno di questi paesini si chiama “Cuba”.

Camminando nel corridoio ci si imbatte in Series 00:00:00 di Linet Sánchez, la fotografia di una

scala in bianco e nero. L’occhio attento potrà cogliere la natura fittizia della scala che,

magistralmente costruita dall’artista, non conduce da nessuna parte. Dietro di lei, un tappeto riporta

la scritta Gimnasio, dell’omonima opera di Luis E- López-Chávez, mentre le scure e decadenti

pitture di José M. Mesías El bosque está solo y puede que llueva e El cactus en el circulo infantil

contornano le pareti conservandone il vuoto. Speculari sull’altro lato del corridoio gli oli su tela di

Luis E- López-Chávez De la serie La conducta doméstica e il suo neon The End.

È nell’ultima stanza che la mostra offre la possibilità di uno sguardo a un orizzonte, a una dialettica con l’esterno o il lontano che, in questo preciso contesto, non può che essere ideale. Sul pavimento scorre Far from the houses (to Carl Andre) di Ezequiel O. Suárez, esplicito omaggio al minimalismo e alla cultura pop americana e altrettanto esplicita declinazione al reale di bottiglie di rum e alcol. Punta nella direzione di El dia que te dije adiós di Osvaldo Gonzalez, che nuovamente con un materiale semplice, lo scotch, tirato e retroilluminato, restituisce l’inconfondibile immagine di una finestra che contraddittoriamente a se stessa non mostra nulla se non una luce gialla, melanconica. Quel desiderio di partire che torna indietro con la stessa forza con cui è stato scagliato nel mare.

La mostra è accompagnata dal testo di Ramón Hondal, Ordinare un vuoto per abitarlo, il quale

sceglie di partire dalla poesia di Philip Larkin La casa è tanto triste. La sensazione di attraversare

uno spazio vuoto e carico di volti e memorie fantasmatiche si attacca allo spettatore come quella

paura di cui l’autore scrive in merito agli oggetti che chissà, hanno abitato quella casa prima di

oggi: che gli stessi non siano esistiti prima che arrivassimo noi a osservarli. INHABITED si sposta

dunque da un piano materiale a uno metafisico, tocca interrogativi sul senso della rappresentazione

e i suoi limiti, sovrapposti a quelli dello sguardo.

INHABITED

fino al 2 febbraio

L’Havana, Cuba

info: amlatina.contemporaryand.com