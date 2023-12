Miyazaki conquista gli USA con ‘Il ragazzo e l’airone’

Quello di Hayao Miyazaki è uno dei grandi record cinematografici dell’anno. Con Il ragazzo e l’airone il maestro dell’animazione giapponese ha sbaragliato il box office statunitense dopo un solo weekend nelle sale, realizzando un record che lo Studio Ghibli non era mai riuscito a raggiungere nei suoi quarant’anni di film.

Il ragazzo e l’airone ha ottenuto un grande successo anche al box office nipponico, dove ha raggiunto 11,3 milioni di dollari il primo weekend. Inatteso, però, il trionfo così immediato anche negli USA: il primo posto al botteghino statunitense è più insolito per i film stranieri, anche se non mancano i precedenti, come Dragon Ball: Super Hero. Nonostante la poca frequenza di uno scenario simile, il film di Hayao Miyazaki ha ottenuto 12,8 milioni di dollari in pochi giorni, sorpassando Renaissance: A Film by Beyoncé.

A questo record ne sono seguiti altri due. Sulla base dei dati del primo weekend al cinema, Il ragazzo e l’airone è il film di Miyazaki con la migliore première in assoluto, oltre ad esserlo anche per la casa di distribuzione, la GKIDS. In più, l’incasso dei soli due giorni con cui il film ha trionfato al botteghino lo rendono già il terzo dello Studio Ghibli ad aver ottenuto il maggior successo negli USA. Il film è infatti terzo solo ad Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, che ha raggiunto i 19,2 milioni di dollari, e Ponyo sulla scogliera, con i suoi 15,7 milioni.

In Italia Il ragazzo e l’airone uscirà al cinema il 1° gennaio 2024.