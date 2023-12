All’Art Basel di Miami Beach, anche Frank Stella. Nella settimana della fiera in Florida i figli dell’artista americano si preparano a vendere il primo Black Painting a un prezzo record, ben 45 milioni di dollari. Per Delta, la tela che Stella ha realizzato nel 1958 – all’età di 22 anni – e che ha poi donato ai figli, l’Art Basel di Miami rappresenta il primo approdo sul mercato. Gli altri lavori della serie Black Paintings hanno raggiunto il tetto dei 28 milioni di dollari: se Delta verrà venduto per 45, sarebbe un record assoluto per le opere dell’artista.

Ad esporre il dipinto è la galleria Yares Art di New York, Miami e Santa Fe, che ha collaborato con Frank Stella negli ultimi anni. Nel 2021 la galleria ha ospitato due mostre dell’artista a New York e ha favorito l’installazione della scultura di Stella, Jasper’s Split Star (2017), nella piazza pubblica del Seven World Trade Center. Un rapporto che è maturato negli anni, quello tra Stella e Yares Art, ma non sono chiare le ragioni della vendita del dipinto che l’artista aveva donato ai suoi due figli. Si può ipotizzare che la presentazione in fiera dell’opera dipenda da una spaccatura tra Stella e il figlio Patrick per diverse appartenenze politiche. Una questione di cui hanno offerto un resoconto i media nel corso del 2021.

Secondo Wendy Cromwell, consulente artistica di New York, i Black Paintings sono stati «il corpus di opere più rivoluzionario che ha cambiato la storia dell’arte». Con le sue opere, realizzate a partire dal trasferimento a New York nel 1958, Frank Stella ha segnato una svolta radicale per la pittura non figurativa e ha influenzato lo sviluppo della pittura Color Field, del Minimalismo e probabilmente anche della Pop art. Dai 24 esemplari della serie, Delta appartiene alla famiglia Stella ed è stato presentato alla National Gallery of Art di Washington DC dal 2004 al 2011 e da allora è stato esposto a intermittenza.