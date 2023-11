La luce e il mare: dentro la Sala Cielo di Pirri a Bari

In una stanza ultraceleste la giornata al suo interno è scandita in tre fasi peculiari: quella dell’alba che, alzandosi sul mare, dora di luce calda le tre aperture che gli stanno di fronte proiettando raggi sempre più forti; quella meridiana con la luce a picco che annulla tutti i volumi e i suoi contrasti, dando vita ad un momento in cui cielo e terra si fondono; e quella dell’imbrunire dove la luce si raffredda, diventa bluastra, mettendo in risalto le tracce del passaggio d’ali impresse sulle quattro aperture. Questa è la dimensione della Sala Cielo, opera realizzata nel 2021 nel restaurato Kursaal Santa Lucia da Alfredo Pirri. Grazie alla prossimità col cielo e la vicinanza frontale del mare i visitatori sono proiettati in un luogo indefinibile, spazio aperto e opera d’arte, quasi un osservatorio di luce.

Giovedì 23 novembre – dalle 19 alle 21 – avrà luogo a Bari il momento conclusivo del progetto di Pirri Sala Cielo, progetto e visioni, a cura di Michele Spinelli. In quest’occasione l’architettura del Kursaal Santalucia sarà “attivata” grazie alla collaborazione dell’artista performativo Miki Gorizia, che presenterà l’inedito lavoro Se tutto ciò avrà un senso e l’installazione della composizione Passi 13’36″ del collettivo artistico Polisonum, con il preciso compito di modificare la percezione dello spazio e delle sue funzioni attraverso l’utilizzo dell’azione e di nuovi media. Un momento di studio del progetto, ma anche una visione prospettica sui metodi di utilizzo dello spazio espositivo nel tempo.

Se tutto ciò avrà un senso di Gorizia è una ricerca su un corpo che si trasforma, attraversando diversi stati di coscienza. Da una condizione quiescente, al limite tra organico e urbano, questa struttura elementare, attraverso l’uso di pochi dispositivi, re-impara a muoversi e ad articolarsi creando scenari e ambientazioni differenti e generando una danza, della nevrosi, del piacere e della decadenza.

Passi (13´36”) di Polisonum (Donato Loforese e Filippo Lilli) è una composizione sonora originale, nata dall’incontro professionale con Pirri, autore dell’opera ambientale PASSI, che interagendo ogni volta in forme diverse, nella Sala Cielo assume un ruolo funzionale di pavimentazione. Il suono abilmente prodotto e controllato, viene restituito nella sua purezza, lasciando all’esperienza il punto focale e alla fruizione la comprensione che attraverso l’installazione, l’architettura, si possa ascoltare oltre che guardare.

* Il progetto è prodotto da Regione Puglia con la Fondazione Pino Pascali e il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025.

Sala Cielo, Progetto e Visioni

a cura di Michele Spinelli

23 novembre 2023, ore 19

KURSAAL SANTALUCIA

Largo Adua 5, Bari