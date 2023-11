The New Look, pronto il lancio la serie su Dior e Chanel

Si prepara al debutto The New Look, la nuova serie che racconta l’ascesa di Christian Dior e la rivalità con Coco Chanel. Emblemi di una Francia in transizione, quella dell’occupazione nazista, la contesa tra i due creativi interpretati da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche rappresenta lo sporgersi del Paese verso il nuovo. La serie sbarcherà su Apple TV+ il 14 febbraio 2024 con i primi tre dei dieci episodi previsti, ma sarà disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Con l’annuncio della data, la piattaforma ha rilasciato anche le prime foto di produzione.

La sfida di The New Look, tra i cui produttori figurano Todd A. Kessler e Lorenzo di Bonaventura, è di proiettare gli spettatori nello scenario della Francia occupata e di rappresentare la pervasività di questo quadro anche nel mondo creativo. La serie mette così in scena l’ambiente della moda parigina facendo comparire anche altri personaggi di spicco, da Cristobal Balenciaga a Yves Saint Laurent.

Ad uno stile diametralmente opposto, che vede da una parte gli abiti destrutturati di Chanel e dall’altra la rinnovata eleganza della Ligne Corolle di Dior, si affianca la messa in scena di un posizionamento diverso dei due stilisti durante la transizione. The New Look, che prende il titolo dal soprannome attribuito alla prima collezione di 90 pezzi di Dior, racconta così la prossimità all’intelligence nazista da parte di Chanel e la militanza di Christian Dior nell’esercito francese. Accanto alle movenze di una spy story, la serie rappresenta l’insediamento dello spazio di Coco Chanel da parte di Dior e dalla sua innovazione stilistica dal dopoguerra in poi.

«È una storia che non era ancora stata raccontata», ha dichiarato Todd A. Kessler. «La vicenda personale di Monsieur Dior ha ispirato le persone, facendo credere loro che fosse giusto sognare ancora una volta, e mi ispira il fatto che lo abbia fatto attraverso la creazione, che la creazione è sopravvivenza».

Con la colonna sonora che include brani della prima metà del Novecento rielaborati da grandi voci della musica contemporanea, da Nick Cave a Florence Welch a Lana del Rey, per The New Look si prospetta già una seconda stagione.