Kansas City Museum, i nuovi spazi esplorativi di Summer Wheat

In quella che ormai ha le fattezze di una tradizione, anche l’artista americana Summer Wheat progetta una struttura simile a un santuario. Sono già molti gli artisti ad aver costruito delle “cappelle”, e così Wheat esporrà la propria, dal valore di tre milioni di dollari, presso il Kansas City Museum nel Missouri.

La struttura occuperà circa seicento metri quadrati e si collocherà in un edificio del museo, che prima di essere dismesso negli anni settanta funzionava come planetario. Dal titolo JewelHouse, l’intervento architettonico si caratterizzerà come un caleidoscopio di elementi in vetro colorato e sculture dai motivi cosmici. Molti i riferimenti all’Acquario, una figura legata alla guarigione e molto ricorrente nell’immaginario dell’artista che ha ricevuto la commissione.

Rendering of Summer Wheat’s JewelHouse, Architectural design by International Architects Atelier, Courtesy The Kansas City Museum

Il progetto nasce dalle lunghe collaborazioni tra Wheat e Mary Kemper Wolf, presidente del Kemper Museum of Contemporary Art di Kansas City. «Abbiamo pensato a come tradurre il mio lavoro in un progetto di arte pubblica, o in qualcosa che qualcuno potesse sperimentare fisicamente», ha raccontato l’artista. «Queste conversazioni sono iniziate durante la pandemia, quindi abbiamo considerato il fatto che avremmo sopportato diversi anni di disordini se quest’opera fosse stata realizzata. Con il clima attuale, le turbolenze che stiamo affrontando come persone sono ancora maggiori. Volevo che questo spazio simboleggiasse un punto di accesso alla purificazione. Vorrei che questo sito fosse un rifugio per le persone che vogliono trovare uno spazio sicuro per guardarsi dentro, riconoscere le proprie differenze e avere uno spazio per la meditazione e la contemplazione».

JewelHouse sarà quindi uno strumento con cui il pubblico potrà entrare in contatto con il proprio mondo interiore. Un’esplorazione delle geografie individuali in ogni direzione possibile. A questo proposito, Wheat ha dichiarato che «non vogliamo chiamarla necessariamente ‘cappella’, perché non vogliamo che l’opera sia associata a connotazioni religiose. Vogliamo offrire alle persone uno spazio per esplorare il loro mondo interiore». Per realizzare l’opera, Wheat collaborerà con l’artista Tyler Kimball per creare gli elementi in vetro colorato. Per il completamento, collaborerà con l’International Architects Atelier (IAA), uno studio di Kansas City che ha lavorato ad altri progetti culturali nella regione.

Rendering of Summer Wheat’s JewelHouse (interior), Architectural design by International Architects Atelier, Courtesy the Kansas City Museum

Come la Rothko Chapel e l’Austin di Ellsworth Kelly, la JewelHouse si attiverà con programmi pubblici e spettacoli continui per la comunità. Come ha commentato Wheat, «l’arte, la meditazione e la contemplazione si uniranno per consentire alle persone di considerare la propria vita e la propria comunità in modo più profondo».