Art Night, una puntata sull’omaggio di Banksy al Bataclan

Si avvicina la ricorrenza del 13 novembre, il giorno in cui nel 2015 la capitale francese ha subito più attentati rivendicati dall’Isis. E il più sanguinoso si è consumato al Bataclan, dove sono rimaste uccise novanta persone. In memoria delle vittime, il noto street artist Banksy aveva realizzato un’opera che ha poi passato vicende controverse. Con l’approssimarsi dell’occasione, la trasmissione di Rai 5 Art Night, condotta da Neri Marcorè, dedica un focus proprio a La Ragazza Triste di Banksy, dalla scomparsa al ritrovamento.

In prima visione mercoledì 8 novembre su Rai 5, Banksy e la ragazza del Bataclan omaggia le vittime dell’attentato ripercorrendo la storia dell’opera di Banksy. Sparita nel nulla sugli inizi del 2019, La Ragazza Triste è stata poi ritrovata nel 2020.

La vicenda

Il furto risale alla notte del 26 gennaio 2019, quando alcuni uomini hanno tagliato con una smerigliatrice l’uscita di emergenza del Bataclan. E proprio su questa porta si trovava l’opera di Banksy, rinvenuta in circostanze completamente diverse nel giugno del 2020 a Teramo. I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno fatto irruzione in un casolare anonimo: la porta – e quindi l’opera di Banksy – si trovava lì, avvolta in un lenzuolo.

Al ritrovamento è seguito l’arresto dei sospettati del furto e la condanna di otto persone, il 23 giugno 2022, fino a due anni di carcere. Per il tribunale il furto si è configurato come un oltraggio alle vittime dell’attentato: di conseguenza, ha applicato le sanzioni previste da questo tipo di reato.

Il film di Art Night

Una vicenda controversa, la cui ricostruzione passa attraverso varie testimonianze. Tra le interviste del documentario c’è infatti quella al Comandante della Polizia Giudiziaria francese presente la notte degli attacchi al Bataclan, ma anche a uno dei ladri dell’opera, con il principale sospettato di essere il committente del furto. Intervengono anche Carmelo Grasso, Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona fino al 2021, ed Emiliano Ferrante, il Brigadiere dei Carabinieri che ha ritrovato La Ragazza Triste. Infine, si presentano anche le interviste a un esperto di street art e di Banksy, a una sociologa della street art e storica dell’architettura urbana, a un avvocato esperto di copyright e al battitore d’asta di opere di street art dell’Artcurial di Parigi.

Il documentario di Art Night, scritto da Claudio Centioni, è diretto da Edoardo Anselmi ed è prodotto da GA&A Productions e Guilhène Iop per Tinkerland, in coproduzione con ARTE G.E.I.E., RAI Cultura e Luce Cinecittà, in collaborazione con RAI Teche e in associazione con RTS e RTBF.

Banksy e la ragazza del Bataclan andrà in onda mercoledì 8 novembre alle 21.15 su Rai 5.