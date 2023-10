RUFA approda a Milano: la nuova sede a Scalo Farini

RUFA esce da Roma. La prima sede fuori dai confini della capitale sarà inaugurata a Milano, presso l’ex Scalo Farini. Un ampliamento territoriale per l’accademia romana che corrisponde alla presentazione di un’offerta formativa più variegata, che ruota attorno a un approccio i cui elementi cardine sono la contaminazione tra le arti, le relazioni interpersonali e la libertà espressiva.

Collocato vicino ai quartieri di Bovisa e Isola, il nuovo Campus si configura come un Hub creativo, con spazi dedicati alla didattica e ai laboratori e con ambienti dedicati alle mostre e agli eventi aperti al territorio. Una sede che entra in comunicazione con il mondo di Milano, punto di riferimento per la moda e il design, oltre che per la produzione audiovisiva, l’editoria e il fumetto.

Un progetto sostenibile, quello avviato da RUFA, che si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione dell’area dell’ex Scalo Farini, volto a restituire alla cittadinanza luoghi di ritrovo, oltre a fungere da polmone verde per il quartiere. Proprio questa zona della città ha di recente visto la piantumazione di un bosco in uno spazio verde di 300.000 metri quadri ed è stata anche potenziata sul piano della mobilità.

Un quartiere volto alla sostenibilità, in cui si inquadra il nuovo Campus RUFA. Occupando due edifici, Bodio H e La Stilo, in un complesso denominato “Bodio Center” – tra i più noti business park di Milano –, la sede presenta alla base numerose scelte sostenibili. L’inserimento di aree verdi, irrigate con acqua piovana, la riduzione dei consumi energetici, l’ottimizzazione strutturale dell’edificio e rispetto degli standard di adeguamento sismico, oltre al posizionamento di colonnine di ricarica e a un’attenzione particolare alla raccolta differenziata.

RUFA si proietta oltre i confini di Roma con uno spazio innovativo, collocato peraltro in uno spazio strategico di Milano: un ex quartiere industriale oggi perno del design. Bovisa spicca infatti come quartiere dedicato all’innovazione e alla creatività, soprattutto con la nascita del Bovisa Design District durante la Milano Design Week nel 2018. La nuova sede RUFA in questo polo innovativo si accosta ad altre realtà simili come la Scuola Politecnica di Design, Saint Louis College of Music, il Politecnico e il Polihub.