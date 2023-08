Trecento anni per il Belvedere di Vienna che quest’anno apre una stagione dedicata alle celebrazioni della sua fondazione. Il prestigioso museo austriaco – che vanta tra i suoi capolavori Il bacio di Gustav Klimt – nell’ambito delle ricche celebrazioni dal 22 settembre 2023 al 28 gennaio 2024 dedicherà «per la prima volta in Europa, una grande mostra personale ai dipinti di Louise Bourgeois, una delle artiste più iconiche del nostro tempo.

La mostra si intitolerà Persistent Antagonism, ha annunciato il museo. «Presentati nelle gallerie barocche del Belvedere, i dipinti di Bourgeois, realizzati tra il 1938 e il 1949, – ha anticipato l’istituzione – saranno messi in dialogo con una selezione di sculture, installazioni, disegni e stampe provenienti da tutti i periodi della sua storica carriera. In un’opera che copre un’ampia gamma di sperimentazioni formali e materiali, la Bourgeois è riuscita a esprimere impulsi contraddittori e opposizioni binarie – figurazione e astrazione, maschile e femminile, conscio e inconscio – all’interno di un’unica opera.

Louise Bourgeois, Confrérie, 1940. Photo: Scott Hess, © The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023. Private Collection, California

È la prima volta che i dipinti sono esposti come un insieme di opere in Europa. La mostra rappresenta la prima grande occasione per esporre il lavoro pittorico di Bourgeois a Vienna da una generazione.

Negli anni Novanta, l’artista francoamericana ha conquistato la fama mondiale per le sue realizzazioni artistiche, diventando famosa per le sue monumentali sculture di ragni e per le Cellule di dimensioni pari a quelle di una stanza. Ma è nei suoi dipinti a olio che l’artista franco-americana ha sviluppato per la prima volta il vocabolario formale e definito le tematiche che avrebbe continuato a esplorare nei sette decenni successivi».

Louise Bourgeois, Fallen Woman (Femme Maison), 1946-47. Photo: Christopher Burke, © The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023

Louise Bourgeois, Persistent Antagonism

a cura di Sabine Fellner e Johanna Hofer

22 settembre 2023 – 28 gennaio 2024

belvedere.at