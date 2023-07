Dopo la bufera che si è scatenata sul Maxxi in seguito alle dichiarazioni del Sottosegretario Vittorio Sgarbi in conversazione con Morgan al museo romano e alla presenza del Presidente Alessandro Giuli, i dipendenti del Maxxi inviano una lettera alla stampa per ribadire il loro appoggio al Presidente.

Con le polemiche seguite all’incontro del 21 giugno, infatti, i dipendenti avevano scritto una lettera a Giuli, per esprimere la propria contrarietà. Ma dopo questa lettera è intercorso un chiarimento con i lavoratori firmatari della lettera, tanto che i dipendenti avevano poi nuovamente scritto a Giuli, mercoledì 28 giugno, ribadendo la “stima” alla direzione e rigraziandolo per il confronto avuto.

Lettera che viene nuovamente condivisa con la stampa con questi toni:

“I 44 dipendenti del MAXXI non ci stanno a veder strumentalizzato quello che era solo un passaggio nel dialogo interno tra Governance della Fondazione e una parte del personale e rendono nota la lettera del 28 giugno con cui già ribadivano la loro stima nella presidenza: In aggiunta a quanto espresso nella nota del 22.06 relativamente alla serata inaugurale di Estate al MAXXI, ci teniamo a precisare che in nessun modo le nostre parole erano intese come atto di sfiducia nei confronti della Presidenza della Fondazione, piuttosto erano volte a consolidare il dialogo costruttivo e aperto. Nel rinnovarle la piena fiducia, cogliamo l’occasione per ringraziarla del confronto e del tempo che ci ha dedicato”.