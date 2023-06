Manuel Segade, 46 anni e originario di A Coruña, è il nuovo direttore del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, in sostituzione di Manuel Borja-Villel, che ha ricoperto questa carica per 15 anni. La nomina dell’attuale direttore del Museo Centro de Arte Dos de Mayo della Comunità di Madrid, è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Cultura e dello Sport, Miquel Iceta, martedì 6 giugno.

Il processo di selezione è iniziato il 10 febbraio dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato del bando per la posizione dirigenziale del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Una procedura che ha garantito pubblicità e concorrenza sulla base dei principi del merito e della capacità e dei criteri di idoneità. Inoltre, ha assicurato la partecipazione del Reale Consiglio di Amministrazione del Museo con la consulenza di un Comitato Internazionale di esperti e professionisti del mondo della cultura e della sua gestione, composto da cinque professionisti di riconosciuto prestigio.

Laureato in Storia dell’Arte all’Università di Santiago de Compostela, Segade è arrivato alla guida del CA2M, El Centro de Arte Dos de Mayo, nel 2015 e in soli tre anni è riuscito a far sì che un museo in una città del sud della Comunità di Madrid acquistasse visibilità e diventasse un luogo di pellegrinaggio per chi si interessa di arte e per i turisti in visita in Spagna. «Sono felice, impaziente di assumere il ruolo e di offrire il miglior Museo Reina Sofía di cui sono capace – ha dichiarato Segade aggiungendo – È un motivo di orgoglio per il Museo Centro de Arte Dos de Mayo, la Comunità di Madrid ha a Móstoles uno dei musei d’arte contemporanea più importanti della Spagna».