I talk curati da Inside Art per WOMAD festival

Un weekend all’insegna della cultura che ha visto avvicendarsi musica, arte e danza. Per la prima volta nella Capitale, dal 9 all’11 giugno, si è svolto WOMAD. Con uno spettacolo di apertura tenutosi il 7 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, che ha visto come protagonista Carmen Consoli seguita dalla cantante portoghese Mariza, che ha senza dubbio offerto solo un assaggio degli intensi giorni a seguire. Sotto la direzione artistica del musicista rock Peter Gabriel, nella bellissima cornice offerta da Villa Ada, il Festival di Word Music ha trasformando parte del parco in un villaggio accogliente e coloratissimo, riflettendo su temi di ampio respiro, evidenziando e valorizzando l’importanza della società multiculturale.

I momenti di divertimento sono stati molteplici e WOMAD, grazie a una vasta programmazione, ha raggiunto l’interesse di un ampio e variegato pubblico. Nelle giornate del 10 e dell’11 giugno, sotto la cura di Inside Art, si sono avvicendati due interessanti talk incentrati sull’influenza che i momenti storici che stiamo superando e che stiamo vivendo hanno sulla produzione artistica e sull’importanza che ricoprono le istituzioni culturali e gli artisti per lo sviluppo sociale e cultuale.

10 giugno, Hit The Road Jack

Con Guido Talarico, Aldo Runfola, Andrea Lo Giudice, Raluca Montesi

Guido Talarico, moderatore del talk, nonché direttore ed editore di Inside Art ha dato avvio all’evento sottolineando: “Il significato che oggi noi proveremo a toccare sull’importanza del nomadismo culturale, su questo viaggio che cambia di continuo le percezioni, i modi di vedere le cose e le angolature e che tanto condizionano la società, lo facciamo dando la parola agli artisti perché abbiamo ormai capito che l’artista ha una capacità di visione ulteriore”. Il dialogo che ha visto come protagonisti della chiacchierata gli artisti Aldo Runfola, Andrea Lo Giudice e Raluca Montesi, ha evidenziato esperienze diverse.

Se l’artista libanese Raluca Montesi in riferimento ai propri lavori fotografici realizzati in diversi parti del mondo ma accumunati dalla cifra stilistica dell’indefinito ha affermato: “vedo che alla fine anche se abbiamo idee, religioni e culture diverse siamo tutti uguali e questo cerco di potarlo anche nel mio lavoro. L’arte è un linguaggio universale, e per questo esclude la possibilità di sentirsi diversi, strani o non accettatiti e quindi mi piace questo linguaggio”.

L’artista siciliano Runfola ha detto invece: “il problema oggi non è che fare ma perché farlo, cioè perché un artista oggi produce? Pensa attraverso la propria opera di migliorare la società? Io non credo sia così. Io credo che ogni artista sa perfettamente che fallirà il suo compito e deve esserne consapevole”.

Il giovane Lo Giudice, in riferimento ai suoi ultimi lavori concepiti come una pratica che può essere sviluppata a prescindere dal luogo o a causa del luogo in cui si trova ha dichiarato: “l’idea dei miei lavori è creare una sostenibilità nel medium in relazione allo spazio che cambia. Quindi magari a Londra, a Torino o Venezia, creando anche un buon bilanciamento con la territorializzazione: riuscendo a creare così un’idea di casa ma riuscendo anche a spostarsi con facilità mantenendo allo stesso tempo alta la qualità del lavoro in relazione allo spazio e ai corpi che attraversa”.



Posizioni interessanti e punti di vista differenti, che hanno però dibattuto sull’importanza dell’espressione e del dialogo stesso, inteso come l’elemento più importante della società.