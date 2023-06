A Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata inaugurata Red in Italy – I Colori del Rosso nel Design Italiano, la mostra ideata da Campari Group con il Patrocinio di Fondazione Altagamma.

Il progetto si propone di esplorare tutto ciò che ruota attorno al colore rosso attraverso l’esposizione di una serie di oggetti simbolo del design Made in Italy.

Campari ha donato la bottiglia n.1 dell’edizione limitata creata appositamente per la mostra al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

«Ringraziamo – ha affermato il Ministro – Altagamma e Campari Group per questo importante progetto che contribuisce a diffondere l’italianità e le nostre eccellenze in tutto il mondo. Vediamo qui riuniti esempi di eccellenza del Made in Italy, dal settore dell’alimentare a quello della moda, dal design all’automotive, riconosciuti in tutto il mondo per qualità e valore».

La mostra parte dal rosso iconico di Campari, da cui deriva una riflessione sul mondo dei rossi che hanno caratterizzato le civiltà a livello globale, per raccontare le creazioni di alcuni tra i più celebri designer del XX e XXI secolo che hanno contribuito alla costruzione simbolica dell’immagine dell’Italia all’estero, intrecciando non solo il design, ma anche l’arte, la cultura e la sociologia.

Il percorso espositivo si snoda poi attraverso l’esplorazione di oggetti del design italiano accogliendo il visitatore in una vera e propria immersione nel colore, alla scoperta delle numerose eccellenze italiane caratterizzate dal rosso.

Guidata da Campari, l’esposizione Red in Italy aveva fatto il suo esordio a Bruxelles nel settembre 2019, per promuovere in modo integrato i marchi iconici del Made in Italy che hanno contribuito alla costruzione simbolica dell’immagine dell’Italia nel mondo. Il progetto, curato da Francesca Valan insieme a FG Confalonieri con il coordinamento di Galleria Campari, si ispira al successo della mostra I colori del Rosso, organizzata presso gli spazi di Galleria Campari a Sesto San Giovanni nel 2015 in occasione di Expo Milano.