L’ultimo singolo di WILLIE PEYOTE dedicato a Picasso

Non mi va di dirti più quale risposta mi aspetto

la dignità che non ho più forse non l’ho mai avuta del resto

lo sai la vita a volte è strana, non esco da una settimana e anche questa sera resto a casa c’è Cremonese – Salernitana.

Ok é una scusa ma ho promesso, il tuo pensiero è un vento freddo e se ti incontro so che perdo

(non riesco a dire no)

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù e lì resterà fino al prossimo incontro con te.

Evitarti è impossibile, questa città è solo un grosso paese, ci conoscono bene

gli amici in comune, le strade, i viali quadrati, i bagni occupati, le scale e le chiese

sono stufo già il primo del mese

Tu nuda sul marmo, ti tengo in un palmo, mi calmo

speriamo i vicini non guardino

Faremo l’alba parlando, non sento le gambe né il battito

e ogni promessa è un fallimento, un’altra fuga nel silenzio e ogni volta un po’ mi pento

(non riesco a dire no)

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù e lì resterà fino al prossimo incontro con te

Sei un attimo senza fine

Sei tutte le mie endorfine

Da fuori sembro un Picasso, è sempre un disastro

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù e lì resterà fino al prossimo incontro con te