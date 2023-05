Foresta Romana – Fo.Ro. – è il nuovo ambizioso progetto di architettura green in cantiere nella Capitale: un complesso edilizio ideato dall’architetto e designer Mario Cucinella che dovrebbe sorgere tra via delle Sette Chiese e Via Cristoforo Colombo, nell’iper moderno quartiere dell’Eur.

La struttura dell’edificio è pensata come se fosse quella di un albero: ai primi piani uffici e spazi commerciali che lo radicano a terra, ai piani superiori invece le residenze che costituiscono il fusto e da cui si estendono come rami le logge con ampi terrazzi panoramici ricchi di vegetazione, quasi come fosse un’oasi nel caos della città. L’obiettivo è quello di ritrovare un contatto più diretto tra uomo e natura, tant’è che le case in vendita del complesso utilizzeranno il sole come fonte di energia pulita e l’acqua piovana recuperata per l’irrigazione. Il palazzo si svilupperà in altezza su tredici piani. Le aree interne sono state pensate per ospitare spazi dalle vocazioni diverse tra cui attività commerciali, open spaces per il coworking, aree relax con spa e palestra e anche un piccolo spazio per gli amanti del golf.

Il palazzo è infatti pensato per accogliere molti arredi verdi, con alberi e piante a formare una sorta di copertura boschiva sull’ultimo piano, riservato agli attici. Sul sito del progetto, foroliving.it, il palazzo viene descritto come un’opera architettonica che aspira a divenire “un simbolo dell’architettura contemporanea e di rigenerazione a Roma”



In merito al progetto l’assessore all’urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha affermato che i lavori inizieranno a metà luglio. E non solo, partiranno anche «tutti i nuovi cantieri di piazza dei Navigatori, con un vasto intervento urbanistico che prevde un nuovo bocciofilo, la realizzazione di un’area verde e ludica e nuovi parcheggi multipiano sulla piazza. L’obiettivo di edifici come questo è di innalzare la qualità dell’edilizia della città. Lungo l’asse della Cristoforo Colombo ci sono diversi progetti simili, come il nuovo Rettorato di Roma Tre, molto performante dal punto di vista energetico, nati all’insegna della sostenibilità ambientale».

Il restyling del quadrante continua con ulteriori lavori all’insegna della sostenibilità e miglioramento delle infrastrutture della capitale: «Nell’ambito del progetto che interessa il quadrante è prevista anche la costruzione di un parcheggio multipiano – ha spiegato l’assessore Veloccia – si sviluppa su tre livelli, due seminterrati ed uno sul piano stradale e sarà in grado di accogliere circa 150 posti auto”. A completare il restyling di piazza dei Navigatori contribuirà anche la realizzazione di un nuovo mercato rionale, in sostituzione di quello presente a livello stradale.

I lavori invece avviati a febbraio hanno riguardato altre opere, che rientrano comunque nel novero di quelle scelte dai cittadini con il progetto del bilancio partecipativo lanciato dalla precedente amministrazione e finanziato con i circa 17 milioni di euro previsti della convenzione urbanistica. Tra gli interventi già avviati quelli finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclopedonali all’interno dei nuovi giardini, la posa di nuove panchine e lampioni illuminati a led.