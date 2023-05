È Judy Chicago a firmare la nuova illy Art Collection di illycaffè che è stata presentata alla fiera internazionale d’arte contemporanea Frieze New York. L’artista americana e pioniera del Feminist Art Movement, è nota per le sue grandi installazioni, come The Dinner Party e Birth Project, che celebrano i molteplici ruoli della donna nella storia e nella cultura. Interessata sin dagli anni Settanta ad approfondire il ruolo di genere, integrando stereotipi e competenze tipicamente femminili, come cucire o ricamare, in competenze strettamente maschili, la sua ricerca spazia dalla pittura alle arti tessili, dalla scultura alle installazioni.

Con questa illy Art Collection, le iconiche tazzine da caffè che più di trent’anni fa hanno trasformato un oggetto d’uso quotidiano in una tela su cui artisti di fama internazionale hanno rappresentato le proprie creazioni, Judy Chicago raffigura i ruoli e le conquiste delle donne nel corso della storia, riprendendo il concetto già espresso nei suoi primi lavori Reincarnation Triptych. Nelle quattro tazzine ispirate al Reincarnation Triptych l’artista utilizza una gamma di colori vividi e vibranti per illustrare la transizione dalle costrizioni sociali storicamente imposte alle donne a un luogo di libertà culturale e creativa. «Ero interessata a collaborare con illy a questo progetto – ha affermato Judy Chicago – per tradurre il mio lavoro in prodotti fruibili permette a un maggior numero di persone di conoscere i dipinti cui le immagini si ispirano. Mi auguro che queste tazzine suscitino curiosità e stimolino discussioni sulla mia carriera, e che le persone che le acquisteranno imparino a conoscere meglio la storia delle donne».

Per tutte le info: illy.com