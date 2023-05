L’archivio è l’oggetto d’indagine de L’inarchiviabile. L’archivio contro la storia, uscito per Meltemi editore, di Marco Scotini. Dopo il book launch a Milano, martedì 23 maggio, la presentazione alla NABA di Roma.

Attraverso il suo lavoro teorico e l’organizzazione di mostre di grande rilievo, Marco Scotini ha contribuito in maniera decisiva a imporre la centralità dell’archivio nella pratica artistica. Il volume muove dall’analisi di artisti e correnti della contemporaneità per sollevare problemi e nuove prospettive in relazione all’estetica dell’archivio. Inoltre, disegna un itinerario che dall’Italia conduce alla Cina e all’Africa. Durante l’evento in campus, l’autore dialogherà con Nicolas Martino (curatore e docente NABA), Marcelo Expósito (artista, critico e docente NABA) e Carla Subrizi (professoressa Associata di Storia dell’arte contemporanea – Sapienza Università di Roma e presidente – Fondazione Baruchello). A moderare l’incontro, Silvia Simoncelli (NABA Head of Education – Roma).

Marco Scotini è Direttore del Dipartimento di Arti Visive e del Biennio specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali di NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano e Roma. È Direttore artistico di FM – Centro per l’arte contemporanea di Milano e, dal 2014, del programma espositivo del PAV – Parco Arte Vivente di Torino. Ha curato il padiglione albanese alla Biennale di Venezia del 2015, tre edizioni della Biennale di Praga (2003, 2005, 2007), la prima Biennale di Anren (2017) e la seconda edizione della Biennale di Yinchuan (2018). È advisor della Bangkok Art Biennale (2020, 2022). È curatore di Politiche della memoria. Documentario e archivio (con E. Galasso, 2014) e di Utopian Display. Geopolitiche curatoriali (2019) e autore di Artecrazia (2021).

L’inarchiviabile. L’archivio contro la storia

23 maggio, ore 18:30 – 20:00

Aula 0.01, Campus di Roma, via Ostiense 92

ingresso libero