La nuova mostra dell’artista statunitense Alex Israel, dal titolo Fins, che si apre alla Gagosian Gallery di Roma il 12 maggio, è stata presentata alla stampa con un comunicato prodotto da ChatGPT. “L’esposizione – come riporta il comunicato – presenta una collezione di gigantesche sculture di plastica colorate di tavole da surf Fin realizzate con un’attenzione meticolosa ai dettagli, che si traducono in una collezione di opere al tempo stesso giocose e straordinariamente belle”.

La mossa evidenzia come il chatbot dell’intelligenza artificiale (AI) stia invadendo sempre di più il mondo dell’arte; il comunicato stampa, che preavverte i lettori sulla natura del contenuto realizzato da ChatGPT, sembra in tutto e per tutto una presentazione di un’esposizione scritta da un professionista del settore.

“L’IA – ha spiegato Israel in un’intervista – non è più solo uno strumento che utilizziamo per svolgere determinati compiti, ma è diventata parte integrante della nostra vita. Per molti versi, l’IA è diventata un mezzo di comunicazione in sé. Usando l’IA per generare il comunicato stampa, sto raccontando l’intersezione tra tecnologia, arte e media. Da un lato, l’IA è in grado di generare testi notevolmente sofisticati e ricchi di sfumature. D’altra parte, c’è ancora qualcosa da dire sul tocco umano. In ultima analisi, credo che spetti al lettore decidere se il comunicato stampa sia riuscito o meno”.

A eccezione di alcune affermazioni iperboliche e di commenti un tantino forzati, il cs al lettore distratto potrebbe sembrare ben fatto e preciso nelle sue informazioni. Certo, c’è ancora tanta strada da fare ma ci sono le premesse per un’utilizzo consapevole di questo mezzo. E ora che una delle gallerie più potenti a livello internazionale si è lanciata in questa impresa, di certo ce ne saranno altre che abbracceranno la tecnologia per questo fine.