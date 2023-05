Il Met Gala è l’evento più atteso dell’anno per il mondo della moda e l’edizione di quest’anno non fa eccezione. Si aprono le porte del Metropolitan Museum di New York e, sebbene il tappeto rosso e le apparizioni delle celebrità siano un elemento essenziale del glamour che circonda questo evento, è la mostra che lo accompagna che merita la maggior attenzione.

Quest’anno, il tema è dedicato al leggendario designer Karl Lagerfeld scomparso nel 2019 e al suo lavoro come direttore creativo per diversi marchi di moda, tra cui Chanel, Chloè, Blamain, Fendi, Patou e il suo marchio omonimo. Karl Lagerfeld: A line of Beauty sarà aperta dal 5 maggio al 16 luglio 2023 e, come negli anni precedenti, la mostra è stata curata da Andrew Bolton.

Tra i look più spettacolari ammirati sul red carpet del Met Gala 2023, quello sfoggiato da Jeremy Pope è già entrato nella storia del Costume della kermesse. Realizzata su misura da Balmain, la cappa indossata dall’attore e cantante americano è un tributo, come suggerito dal tema di quest’anno, a Karl Lagerfeld. Con una trama che prende corpo da oltre 5mila metri di chiffon di seta, il lunghissimo scialle che si è srotolato sulle scale del Metropolitan Museum of Art di New York nella serata del primo maggio è un ritratto fatto vestito del Kaiser della moda europea. Disegnata a mano, l’immagine dello stilista si allunga così su un mantello di 10 metri sfoggiando il profilo dello stilista di Amburgo. Ieratico come sempre, con il suo piccolo codino tirato dietro la nuca e il viso nascosto da un paio di occhiali di cui raramente – se non mai – riusciva a far a meno. Aiutato dalla consulenza dello stylist Ugo Mozie, Jeremy Pope ha partecipato alla serata, intitolata Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, mostrando del celebre designer scomparso nel febbraio 2019 il volto più conosciuto.

Il Met Gala infatti viene organizzato ogni anno per raccogliere fondi a favore del museo e per sostenere la collezione di oltre trentatremila oggetti di moda dal XV secolo a oggi -l’anno scorso l’evento ha raccolto la cifra record di più di diciassette milioni di dollari-.