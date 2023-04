Lo storico Peter N. Miller sarà il prossimo Presidente e Amministratore Delegato dell’American Academy in Rome, a partire dal 1° luglio 2023. L’annuncio è arrivato dal Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. Succederà al Presidente e CEO Mark Robbins, che si dimette dopo quasi dieci anni di servizio.

Nell’annunciare la decisione del Comitato di ricerca, il presidente del Consiglio di amministrazione dell’AAR Calvin Tsao ha dichiarato: “Per oltre un secolo l’American Academy in Rome si è evoluta al passo con i tempi. La leadership di Mark Robbins ha ampliato ed esteso il raggio d’azione dell’Accademia nel campo delle arti e delle discipline umanistiche nell’arena globale. In questi tempi in cui la rilevanza delle arti e delle discipline umanistiche è messa a dura prova, siamo certi che il nostro prossimo Presidente, Peter N. Miller, ci guiderà con forza e perspicacia”.

“Sono estremamente onorato di essere stato scelto per guidare l’American Academy in Rome, il più importante istituto di ricerca e comunità artistica d’oltreoceano della nazione – ha dichiarato il dottor Miller – Per quasi 130 anni, l’AAR ha sostenuto la ricerca e la creatività che hanno fatto progredire la vita culturale degli Stati Uniti. Oggi, in un momento in cui è necessario ricordare a molti il valore delle discipline umanistiche e artistiche nell’arricchire la vita e la società, il ruolo dell’Accademia e dei suoi quasi 1.000 borsisti viventi in questa conversazione non potrebbe essere più importante o più necessario”.

Miller è un esperto di storia dell’erudizione, storia culturale, antiquariato e conservazione. Questi argomenti hanno guidato la sua lunga leadership come rettore del Bard Graduate Center, dove ha sviluppato mostre, curricula, pubblicazioni e programmi che fanno progredire la ricerca interdisciplinare e creano ponti tra il mondo accademico e il pubblico. Al Bard ha ampliato notevolmente la programmazione umanistica e ha supervisionato la creazione di nuove posizioni accademiche a tempo pieno nello studio dell’arte e della cultura materiale islamica, della cultura artistica e materiale dell’Europa medievale, dell’antropologia museale, dell’arte e della cultura materiale dell’Africa e della diaspora africana e della cultura materiale della città di New York, tra gli altri.

Miller ha conseguito una laurea e un master ad Harvard e un dottorato in storia all’Università di Cambridge. Prima di diventare rettore, Miller è stato professore di storia culturale a Bard e ha ricoperto incarichi presso l’Università del Maryland a College Park e l’Università di Chicago. Miller è autore di numerosi articoli e sette libri, nonché curatore di dodici volumi in collaborazione. È stato borsista della Fondazione John Simon Guggenheim nel 2003 e ha ricevuto sovvenzioni dalla Andrew W. Mellon Foundation, dal National Endowment for the Humanities e dalla MacArthur Foundation.