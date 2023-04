A conclusione del concorso per il quale sono state depositate 534 candidature, la giuria per l’anno 2023-2024 dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ha selezionato 16 borsisti. Questa nuova promozione esprime 9 discipline artistiche e 4 diverse nazionalità e sarà accolta a Villa Medici a partire da settembre 2023 per una residenza di creazione, sperimentazione e ricerca di un anno. I borsisti beneficeranno di una borsa di residenza, di un alloggio e di uno spazio di lavoro.

Per l’anno 2023-2024, sono stati selezionati i seguenti artisti borsisti:

Pierre ADRIAN – Letteratura

Mali ARUN – Sceneggiatura

Ismaïl BAHRI – Arti plasticheArti plastiche

Séverine BALLON – Composizione musicale

Hélène BERTIN – Arti plastiche

Alix BOILLOT – Scenografia

Madison BYCROFT – Arti plastiche

Laure CADOT – Restauro di opere d’arte o monumenti

Céline CURIOL – Letteratura

Jean-Charles DE QUILLACQ – Arti plastiche

Ophélie DOZAT – Architettura

Hamedine KANE – Arti plastiche

Kapwani KIWANGA – Arti plastiche

Laure LIMONGI – Letteratura

Morad MONTAZAMI – Storia dell’arte

Justinien TRIBILLON – Curatela di progetti artistici

La giuria di selezione era composta da Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici e presidente della giuria; Tarek Atoui, artista e compositore; Victorine Grataloup, direttrice di Triangle-Astérides, centro di arte contemporanea; Maylis de Kerangal, scrittrice; Anick Lemoine, direttrice del Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris; Philippe Quesne, regista teatrale; François Quintin, consigliere per le arti visive alla direzione generale della creazione artistica, in rappresentanza della direttrice generale della creazione artistica; Marie-Cécile Zinsou, presidente della Fondation Zinsou e presidente del consiglio di amministrazione dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.

Per l’analisi delle candidature, la giuria si è avvalsa della competenza di tredici personalità nominate all’interno dell’amministrazione dello Stato e delle sue istituzioni pubbliche.

Durante l’anno di residenza, i borsisti saranno invitati a presentare il proprio lavoro nell’ambito di manifestazioni che scandiranno la programmazione artistica di Villa Medici:

– La Notte bianca, organizzata per l’autunno 2023, sarà l’occasione per una prima esposizione delle loro opere pluridisciplinari e prenderà la forma di una passeggiata notturna tra i giardini e gli spazi di Villa Medici;

– Durante tutto l’anno, saranno presentati concerti, letture, conferenze, performance ed eventi sotto forma di carta bianca ai borsisti che coinvolgeranno come ospiti veri artisti internazionali;

– Un evento di fine anno, momento importante della stagione estiva che offrirà uno scorcio sulla diversità delle discipline rappresentate e sulla contaminazione fruttuosa che si compie durante l’anno tra i progetti dei borsisti.