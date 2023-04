Claire Fontaine, artista collettiva fondata a Parigi nel 2004 da Fulvia Carnevale e James Thornhill, vince il Premio Ermanno Casoli 2023 promosso dall’omonima Fondazione Ermanno Casoli.

«Claire Fontaine – ha dichiarato Marcello Smarrelli, Direttore Artistico della Fondazione Ermanno Casoli – ha da sempre unito la riflessione teorica alla pratica artistica e il suo lavoro rappresenta un unicum nel mondo dell’arte contemporanea. La sua poetica, sfruttando parole e immagini espressive, dialoga in maniera critica con il sistema politico, economico e culturale contemporaneo creando uno spazio di libertà che risveglia la coscienza individuale».

Da sempre impegnata nelle questioni dell’autorialità, del femminismo e della sovversione dell’immaginario collettivo, Claire Fontaine è stata invitata a realizzare un’opera per l’headquarter di Elica a Fabriano che sarà inaugurata in autunno e, come caratteristico del Premio Ermanno Casoli a cura di Marcello Smarrelli, sarà il frutto di una residenza da parte degli artisti e di un processo di interazioni con le persone che lavorano in azienda.

Il momento centrale sarà un workshop rivolto ad un gruppo di 30 donne che rivestono ruoli manageriali all’interno di Elica: le partecipanti, ispirate dal confronto con Claire Fontaine e con l’aiuto di alcuni testi illuminanti del femminismo, saranno chiamate a esprimersi sul tema dell’empowerment femminile. L’intento è quello di mettere in evidenza le difficoltà e la pressione sociale delle donne che ricoprono ruoli di responsabilità, nel compito di conciliare gli aspetti lavorativi con quelli personali.

Inoltre, il 3 maggio 2023, alle 17.30, all’Auditorium di Elica a Fabriano, si terrà un talk aperto al pubblico dal titolo Lavoro visibile e invisibile. Claire Fontaine una pratica del fare. Claire Fontaine, in dialogo con Marilena Pirrelli, giornalista de Il Sole 24 Ore, ideatrice e responsabile della sezione Arteconomy, e Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli, illustrerà i temi principali della propria ricerca e le motivazioni sottese alla realizzazione dell’opera per il Premio Ermanno Casoli.