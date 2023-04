“Genova Capitale del Mare” è il tema della prossima edizione del Rolli Days che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio. In quest’occasione la storia delle più celebri famiglie genovesi racconterà la storia del mare e della sua capitale, Genova. Sarà possibile vistare ville di noti personaggi storici come Adamo Centurione e Andrea Doria. Tra le novità d questa edizione la possibilità di visitare anche la Villa Lomellini Rostan, residenza di una delle più grandi famiglie di commercianti, i Lomellini, che smerciavano corallo in tutta Europa.

Non solo ville raggiungibili anche via mare, ma anche un semplice accesso ai più rilevanti luoghi del centro storico della città, che avrà l’occasione di essere raccontata e vissuta con una prospettiva nuova, inserita in un programma organico e accattivante. Tra le attrazioni nominiamo Palazzo San Giorgio, aperto per l’occasione, racconterà la straordinaria storia finanziaria della città.

Un altro aspetto eccezionale dei Rolli Days di aprile sarà l’apertura – per la prima volta – di tutti e 12 i palazzi di Strada Nuova, la sontuosa strada rinascimentale creata nel Cinquecento per rappresentare un’intera città e la sua aristocrazia.

I Rolli di Genova originariamente chiamati Rolli degli alloggiamenti pubblici di Genova ai tempi della “Superba” erano le liste delle splendide dimore di nobili famiglie che ambivano a ospitare le alte personalità in transito per Genova in occasione delle visite di stato nell’Antica Repubblica.

In epoche successive, i grandi palazzi ospitarono importanti viaggiatori, attori, personaggi famosi, che includevano il capoluogo ligure nei loro Grand Tour culturali, economici o semplicemente turistici.

I Rolli costituiscono il meglio dei palazzi più prestigiosi del centro storico genovese, specialmente lungo le antiche strade “Nuove” via Garibaldi, dove ha sede il Comune, Palazzo Tursi e via Balbi, zona delle Università.