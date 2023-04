Giornata di preview per miart 2023, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano dal 14 al 16 aprile. Abbiamo visto tutte le novità di quest’anno portate avanti dal direttore Nicola Ricciardi, tra queste, una new entry è rappresentata dalla prima edizione della Fondazione Henraux Sculpture Commission, che prevede la commissione di un’opera in marmo a un artista selezionato in fiera. La scultura sarà esposta successivamente al Museo del Novecento di Milano, dove sarà inaugurata durante l’Art Week 2024.

L’artista sarà individuato tra quelli esposti a miart da una giuria composta da Edoardo Bonaspetti (Direttore artistico Fondazione Henraux), Massimiliano Gioni (Direttore artistico New Museum, New York, e Direttore Artistico Fondazione Nicola Trussardi, Milano), Gianfranco Maraniello (Direttore Polo Museale Moderno e Contemporaneo di Milano) e Catherine Nichols (Creative Mediator, Manifesta 14, Pristina and curator Hamburger Bahnhof – National Galerie der Gegenwart Staatliche Museen zu Berlin). La giuria valuterà gli artisti della sezione Established, la sezione principale della fiera dedicata alle gallerie che presentano sia i linguaggi della più stretta contemporaneità che i grandi maestri dell’arte moderna. I criteri per il conferimento della Sculpture Commission saranno il riconoscimento di un percorso artistico innovativo, il significativo grado di sperimentazione nella ricerca e il possibile sviluppo di un’opera scultorea capace di affrontare temi centrali del nostro presente. L’artista a cui sarà assegnata la Commission sarà reso noto nella giornata di venerdì il 14 aprile.

La Fondazione Henraux, nata nel 2011 per volontà di Paolo Carli, Presidente di Henraux S.p.A. e Fondazione, ha il compito di promuovere la tradizione e la lavorazione del marmo nei diversi ambiti delle arti visive, nonché la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e produttivo del marmo. Con miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, promuove quest’anno l’iniziativa che comprende un riconoscimento in denaro e l’attivazione di una residenza presso l’azienda Henraux a Querceta di Seravezza (LU) dove l’artista selezionato si confronterà con maestranze storiche e tecnologie innovative per realizzare il progetto.