È morta a 93 anni Mary Quant, la stilista britannica conosciuta in tutto il mondo per avere inventato, negli anni Sessanta, la minigonna. Nata a Blackheath, in un sobborgo di Londra da due professori gallesi, della London University, Mary Quant studiò al Goldsmiths College prima di diventare stilista. A sedici anni però, decise di andarsene di casa per inseguire la vita da “bohème” a Londra. Lì aprì una piccola boutique a Londra, dove inizialmente vendeva abiti disegnati da altri stilisti, spesso con fantasie e tagli innovativi e audaci per l’epoca. Il suo apporto alla moda grazie alla minigonna ha avuto un impatto incredibile. che spesso viene paragonato a quello dei Beatles per la musica pop.

È a lei che dobbiamo la diffusione nella seconda metà del ‘900 l’indumento femminile più amato dalle ragazze, facendolo indossare per la prima volta a Twiggy, una parrucchiera di 17 anni, diventata un’icona della moda nascente. Un indumento che non è soltanto una gonna ma il simbolo di una rivoluzione, quella femminile. “Non avevo il tempo di aspettare la liberazione delle donne, e così ho fatto da sola”, era solita rispondere così Mary Quant a chi le chiedeva come fosse riuscita negli anni Sessanta a lanciare la minigonna. Tuttavia per anni André Courrèges, che nel 1964 aveva presentato abiti corti e linee a trapezio, ha rivendicato il copyright della minigonna. Un’invenzione che Mary Quant amava attribuire alle donne e non alle stiliste: «Le vere creatrici della mini – affermava – sono le ragazze, le stesse che si vedono per la strada». Erano i primi anni Sessanta e la società era ancora molto bigotta in tema di costumi. Il 68 arrivò qualche anno dopo con la sua carica sociale rivoluzionaria.

Quant è stata anche un’imprenditrice: nel 1963 ha fondato il Ginger Group per esportare i suoi prodotti negli Stati Uniti e nel 1966 ha lanciato una linea di cosmetici, mentre nel 1967 una collezione di calzature. Nel 2000 ha lasciato il lavoro quotidiano nella sua azienda, la Mary Quant Ltd., venduta a una società giapponese: ha comunque continuato a lavorarci come consulente. L’azienda ha proseguito a utilizzare il motivo e il logo della margherita, con qui Quant ha aperto la strada negli anni ’60, mantenendo un negozio a Londra oltre ai circa 200 in Giappone.