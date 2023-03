Le OGR Torino puntano sull’Intelligenza Artificiale

Come cambiano i comportamenti individuali e collettivi quando siamo costantemente classificati, misurati, simulati e riprogrammati?

La trasformazione della definizione di umano, su un pianeta saldamente avvolto in un sistema di calcolo invisibile ma pericolosamente pervasivo, è esplorata nella nuova mostra alle OGR Torino – aperta al pubblico dal 29 marzo al 25 giugno – Perfect Behaviors. La vita ridisegnata dall’algoritmo, attraverso le opere di Universal Everything, Paolo Cirio, Eva e Franco Mattes, Brent Watanabe, Geumhyung Jeong e James Bridle.

Brent Watanabe, San Andreas Streaming Deer Cam, 2015-16. © the Artist Brent Watanabe, San Andreas Streaming Deer Cam, 2015-16. © the Artist

Perfect Behaviors, installation view at OGR Torino. Photo Andrea Rossetti

In un contesto in cui la quantificazione della vita quotidiana è ad opera dei sistemi di raccolta dati e di intelligenza artificiale, la mostra, a cura di Giorgio Olivero, esplora la collisione di persone e dati, codici e IRL, conoscenza e controllo mettendo in luce e in discussione come tutto questo ci trasformi e modelli il mondo che ci circonda. Perfect Behaviors mette in dubbio l’idea di intelligenza artificiale e mondo dei dati come potenti creature autonome dentro opache scatole nere, sottolineando come, dall’altra parte di strumenti di misurazione di miliardi di interazioni, ci sia sempre qualcuno di umano.

Geumhyung Jeong, Toy Prototype, 2021. Courtesy La Biennale di Venezia Geumhyung Jeong, Toy Prototype, 2021. Courtesy La Biennale di Venezia

«La mostra – spiega il curatore – pone una domanda urgente: cosa succede quando l’ordine del mondo viene quotidianamente sostituito, aggiornato in modo invisibile dall’evoluzione tecnica? Ecco che ci accoglie e accompagna un senso di radicale incertezza: sappiamo che ci stiamo trasformando, ma non sappiamo ancora in cosa. Con questo progetto le OGR ribadiscono la volontà di essere piattaforma per discutere dei temi della contemporaneità e mettere in luce il ruolo della tecnologia nel dare forma alla realtà sociale».

Paolo Cirio, Sociality, 2018. Courtesy by the artist Paolo Cirio, Sociality, 2018. Courtesy by the artist

Realizzata negli spazi dei Binari 1 e 2, la mostra presenta lavori a prima vista molto diversi eppure tutti rivolti allo stesso obiettivo, quello di aiutarci a vedere ciò che, invisibile, ci è più vicino. Le opere descrivono mondi di folle sintetiche coreografate in comportamenti perfetti, offrono inventari di centinaia di brevetti con intenzioni manipolative, mostrano videogiochi che non hanno più bisogno di noi, raccontano la sofferenza dei bot umani incaricati di fare pulizia nel flusso dei social e ci presentano aperture a dimensioni di intelligenze altre, autonome, non più dipendenti dall’essere umano.

Eva e Franco Mattes, The Bots, 2020. Photo Melania Dalle Grave and Piercarlo Quecchia for DSL Studio Eva e Franco Mattes, The Bots, 2020. Photo Melania Dalle Grave and Piercarlo Quecchia for DSL Studio

Una costellazione di lavori che restituisce al visitatore narrazioni alternative al determinismo tecnologico dominante. Tutti gli artisti in mostra, infatti, sono anche autori di tecnologie: scrivono software, utilizzano modelli e simulazioni, progettano elettronica, disegnano macchine. Con Perfect Behaviors le OGR ampliano, integrano e arricchiscono il loro racconto su tecnologia e contemporaneo, parte di un percorso di lettura del presente, per sviluppare un vocabolario che ci aiuti ad affrontare la complessità del reale, aprendo uno spazio di riflessione che insinua dubbio, incertezza e una visione plurale del futuro.

James Bridle, Autonomous Trap 001, 2017. Courtesy of the artist

Accompagna la serata d’inaugurazione la performance di Lorem, Distrust Everything: un live set audio-video che immerge i visitatori in un sogno allucinato realizzato attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Reti neurali generative analizzano l’archivio che raccoglie 21 anni di trascrizioni dei sogni di Mirek Amendant Hardiker, artista americano ed ex ricercatore di Stanford. Partendo dai sogni, il sistema ne elabora uno radicalmente nuovo, attorno a cui si sviluppa la performance audiovisiva.

Universal Everything, Tribes, 2019, frame from the video Universal Everything, Tribes, 2019, frame from the video

Massimo Lapucci, CEO delle OGR Torino, dichiara: «Il ruolo delle OGR quale catalizzatore del progresso ci richiede innanzitutto di facilitare l’incontro tra profit e non-profit, tra livello locale, nazionale e internazionale, e tra startup, scaleup, corporate e investor, ma anche tra diverse discipline: metaverso e finanza, inclusione e gaming, AI e big data con impatto sociale. È in questo contesto che si inseriscono il megatrend dell’ArTechnology – termine coniato nel 2022 proprio alle OGR – e i “Perfect Behaviors” che rappresentano, per noi delle OGR, un’ideale sintesi in chiave umanistica del lavoro e della mission delle OGR Tech. Se queste ultime esplorano le nuove opportunità di sviluppo in verticali disruptive ad alto potenziale – dalle smart city all’edutech – la mostra, grazie a sei artisti d’eccezione, vuole essere una riflessione sull’impatto che le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale stanno avendo e avranno sulle persone e sulla loro quotidianità, con l’obiettivo di accogliere punti di vista diversi, guardare il presente da nuove prospettive e formare cittadine e cittadini pronti ad affrontare con ottimismo un futuro migliore».