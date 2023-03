Myriam Mimì Ullens, la grande mecenate e stilista belga, è stata assassinata poche ore fa per mano di Nicolas, il figlio di primo letto del marito, il barone belga, Guy Ullens. Le dinamiche ancora da chiarire che ci riferiscono da Bruxelles non consentono di essere più precisi. Tutto è così sconvolgente e doloroso. Con mia moglie Sophie, avevamo un rapporto di antica data con Mimi, per questioni familiari e per comuni interessi artistici. Era una donna meravigliosa, brillante, appassionata ed efficace nel lavoro, affettuosa e sempre disponibile con amici e parenti e con tutta la comunità creativa che amava frequentare. Con Guy formavano, per le loro attività filantropiche e culturali, una coppia nota in tutto il mondo. La notizia del suo omicidio lascia naturalmente allibiti ed increduli. E’ difficile pensare che una donna così amata e rispettata, così piena di vita e di amore per le persone che la circondavano possa aver fatto questa drammatica fine. Unendoci al dolore di tutta la famiglia, qui ci limitiamo a riportare alcuni dei tratti essenziali della sua biografia.

“Mimi” Ullens ha dedicato la sua vita a sostenere i bambini svantaggiati in Nepal, fondando istituzioni come due orfanotrofi incentrati sull’assistenza ai bambini malnutriti. Insieme al marito, ha anche fondato la Ullens School di Lalitpur, la prima scuola in Nepal a offrire il Programma di Diploma Baccalaureato Internazionale.

Nel 2006, dopo essere sopravvissuta a un cancro al seno, Ullens ha riconosciuto la necessità per le pazienti di concentrarsi sul proprio benessere fisico e mentale durante le cure ospedaliere. Di conseguenza, ha fondato la Mimi Ullens Foundation per sostenere sette centri situati all’interno dei reparti di oncologia degli ospedali partner. Questi centri forniscono supporto psicologico a 15.000 pazienti oncologici.

Ullens è anche impegnata nel mondo dell’arte, avendo fondato a Pechino, insieme al marito, l’Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) nel novembre 2007. Il centro è un’istituzione indipendente senza scopo di lucro che serve un pubblico globale. Nel 2017, l’UCCA ha ricevuto il Global Fine Art Awards come miglior artista contemporaneo/postbellico in solitaria per “Rauschenberg in China”.

Inoltre, Ullens fa parte del consiglio di amministrazione della Royal Drawing School, fondata dal Principe Carlo per fornire uno spazio in cui insegnanti esperti possano aiutare gli studenti con corsi di disegno part-time per adulti e bambini di tutte le età e abilità. Fervida e amplia anche la parte imprenditoriale. Tra le varie attività a cui ha dato vita, quella più nota era la casa di moda “Maison Ullens”, fondata nel 2009.

Il marito di seconde nozze di Mimi, come abbiamo detto, è Guy Ullens, nato a San Francisco, in California, è il terzo figlio del diplomatico belga barone Jean Marie Joseph Anne Mathilde Alphonse Ullens de Schooten Whettnall (1897-1950) e membro della nobile famiglia Ullens dei Paesi Bassi meridionali. Sua madre era la fotografa etnografica, scrittrice e studiosa della Royal Geographical Society, la baronessa Marie Thérèse Pauline Francis Ullens de Schooten Whettnall, nata Wittouck (1905-89), della nobile famiglia belga dei Wittouck, figlia del magnate dello zucchero e della distillazione Félix Wittouck [fr], che, insieme ai fratelli Franz e Paul Wittouck, possedeva lo zuccherificio di Tienen.

Dopo la nascita di Guy, la famiglia si trasferì a Oslo, in Norvegia, dove Jean Ullens assunse l’incarico diplomatico ad interim per il Belgio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la famiglia fu confinata a Berlino e successivamente visse in India, Pakistan e Iran. Dopo aver conseguito la laurea in legge presso l’Università Cattolica di Lovanio in Belgio nel 1958, Ullens ottenne un MBA presso l’Università di Stanford nel 1960. Ha poi fondato Eurocan, un’azienda specializzata nella produzione di imballaggi metallici per alimenti conservati e bevande a Mechelen, in Belgio.

Nel 1973 è entrato a far parte della direzione dell’azienda di famiglia R.T. Holding, un conglomerato di industrie alimentari, e in qualità di CEO ha svolto un ruolo centrale nell’espansione dell’azienda in Asia. Nel 1989, Raffinerie Tirlemontoise è stata venduta alla società tedesca Südzucker per 1 miliardo di euro.

I proventi della vendita sono stati reinvestiti in attività alimentari attraverso la holding Artal Group, di cui Ullens era presidente e amministratore delegato. Nel 1999, in seguito a un cambiamento di strategia, Artal entrò nel settore tessile acquisendo l’azienda francese Albert e, nel settembre 1999, ottenne il controllo di Weight Watchers International in un leveraged buyout in stile anni ’80 per 735 milioni di dollari, acquistando la quota del 94% di Heinz in Weight Watchers. Il Gruppo Artal ha poi guadagnato 3,8 miliardi di dollari vendendo azioni e mantenendo una quota di maggioranza del 52% di Weight Watchers. Guy Ullens ha dichiarato a Forbes nel 2012 che l’investimento diretto iniziale di 224 milioni di dollari in Weight Watchers ha fruttato 5,2 miliardi di dollari ad Artal Group.