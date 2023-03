Milano si prepara ad accogliere il fermento dell’Art Week in arrivo

Manca poco. La settimana milanese dell’arte contemporanea è alle porte e si prepara ad accogliere, non solo miart, ma anche tutti gli eventi collaterali della Milano ArtWeek, frutto proprio della stretta collaborazione con l’organizzazione della Fiera e le principali istituzioni pubbliche e private milanesi.

Anche quest’anno l’ArtWeek propone ricco programma di esposizioni, iniziative, performance, inaugurazioni e aperture speciali, per un totale di ottanta appuntamenti dedicati a un pubblico nazionale e internazionale, dall’11 al 16 aprile.

«Mostre, eventi, interventi nello spazio pubblico e performance animeranno tutta la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea, coinvolgendo moltissime istituzioni culturali, pubbliche e private, per un grande palinsesto di iniziative», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. «Uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’anno che per la settima edizione accompagna miart offrendo ai visitatori uno sguardo plurale sulla creatività contemporanea e contribuendo a rafforzare la reputazione di Milano come una delle città più importanti a livello internazionale».

Yuri Ancarani, Lascia stare i sogni, 2023

Tra le principali mostre che inaugurano: il 4 aprile al PAC apre la personale di Yuri Ancarani, affiancata dalla Project Room dedicata a Silvia Giambrone; il MUDEC ospita gli scatti di Zanele Muholi; ancora il Castello Sforzesco apre la mostra di Giovanni Frangi, SHOWBOAT. Andata e ritorno, mentre il 5 aprile apre Futurliberty avanguardia e stile, un progetto in collaborazione tra il Museo del Novecento e Palazzo Morando. Nel corso della settimana si inaugura alla GAM Galleria d’Arte Moderna la personale di Candice Lin, vincitrice della VI edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la Scultura, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro; Pirelli HangarBicocca dedica dal 6 aprile una personale all’artista belga Ann Veronica Janssens e il Museo del Novecento presenta il programma di Forum 900: la galleria al piano terra ospita opere d’arte contemporanea e sedute di design trasformando gli ampi spazi in luogo di confronti, dibattiti e presentazioni.





Ann Veronica Janssens , Blue, Red and Yellow, 2001 – Open date

Installation view, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, 2020 . Courtesy the artist and Louisiana Museum of Modern Art

© 2023 Ann Veronica Janssens / SIAE. Photo © Kim Hansen

La Fondazione Stelline, invece, presenta due progetti espositivi dedicati a Danilo Sciorilli e Aldo Spoldi; all’Osservatorio Fondazione Prada inaugura una mostra dedicata alle installazioni e ai video dell’artista Dara Birnbaum. Protagonisti di Milano ArtWeek saranno anche gli spazi di Triennale Milano con due nuove mostre: Lisa Ponti. Disegni e voci e Text, un nuovo allestimento per il Museo del Design Italiano, performance e installazioni.

Non mancheranno attività speciali negli spazi che presentano mostre già avviate: da Palazzo Reale al Museo della Scienza e della Tecnologia, da Fondazione Prada ad Armani/Silos, da Fondazione ICA Milano a Gallerie d’Italia che apre eccezionalmente il caveau con un excursus nell’arte del Novecento italiano e internazionale.

Infine, Milano Art Community presenta Sottotraccia, progetto che “infiltra” opere dei più importanti video artisti della scena internazionale nella comunicazione commerciale nelle stazioni della metropolitana e degli aeroporti milanesi.

Il programma è vastissimo, e in continuo aggiornamento. Tutte le info, day by day: milanoartweek.it