Torna Mia Fair, la fiera dedicata alla fotografia contemporanea

Riparte il 23 marzo la 12esima edizione di Mia Fair, la fiera internazionale d’arte contemporanea dedicata alla fotografia e all’immagine, che animerà Milano per tre giorni, fino a domenica 26 marzo. Presentata al Superstudio Maxi, quest’anno la fiera ospita ben 100 espositori: più di 80 le gallerie presenti, con il 30% provenienti dall’estero, oltre a 16 progetti speciali. Tra le figure più interessanti della fotografia italiana sicuramente Davide Bramante (Siracusa, 1970), che firma l’immagine coordinata di MIA Fair 2023. Alla presentazione ufficiale presenti anche Tommaso Sacchi, Assessore alla cultura del Comune di Milano, e Fabio Castelli, ideatore e direttore MIA Fair.

Davide Bramante

Tra i progetti speciali: il Reportage Beyond Reportage, curato da Emanuela Mazzonis di Pralafera, che vuole evidenziare le diverse sfumature che il reportage, sia esso fotografia documentaria, fotogiornalismo o street photography, ha assunto oggi. E poi Beyond Photography – Dialogue, curata da Domenico de Chirico, rivolta alle gallerie con un’attività focalizzata sulla promozione di artisti internazionali, BDC – Bonanni Del Rio Catalog, polo culturale di Parma (acronimo della coppia di collezionisti parmigiani Lucia Bonanni e Mauro Del Rio) che promuove la seconda edizione di La Nuova Scelta Italiana e Underskin, Stories from Iran che si focalizza sull’Iran.

Tra i premi assegnati durante la fiera spicca il Premio New Post Photography, alla sua quarta edizione, curato da Gigliola Foschi, aperto a progetti di autori senza limiti di età o di nazionalità e senza vincoli tematici. Tra i finalisti, inoltre, un autore è stato selezionato – dai direttori artisti dei rispettivi festival – per esporre al Ragusa Foto Festival e alPhEst festival internazionale di fotografia e arte di Monopoli (BA). Tra gli altri riconoscimenti significativi, si segnala che il numero della rivista Gente di Fotografia presente a MIA Fair, dedica un portfolio a un artista scelto tra i finalisti e un altro potrà partecipare alla residenza internazionale d’artista Return2Ithaca, sull’isola di Itaca, in Grecia. Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Premio Irinox Save the Food, che promuove artisti che, attraverso l’uso dell’immagine, abbiano affrontato il tema cibo. Tra i quindici finalisti, inoltre, ne sarà indicato uno che si aggiudicherà il Premio Yeast e che gli consentirà di esporre i propri lavori nell’ambito del Yeast Photo Festival a Matino (Lecce), in programma da settembre a novembre 2023.

Quest’anno ci sarà anche la celebrazione del premio BNL Paribas: la fotografia vincitrice sarà acquisita dalla banca e l’artista entrerà a far parte della collezione della stessa, che negli anni si è arricchita anche delle opere premiate nelle precedenti edizioni e che ad oggi conta oltre 5.000 opere.

Tutte le info: www.miafair.it