L’American Academy in Rome ha annunciato che la curatrice Ilaria Puri Purini è stata selezionata per un mandato triennale come Andrew Heiskell Arts Director nella sede dell’Accademia a Roma. Ilaria Puri Purini sarà la prima italiana a ricoprire questa carica, succedendo alla direttrice artistica ad interim Lindsay Harris a partire dall’estate.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Ilaria Puri Purini come prossimo Andrew Heiskell Arts Director», ha dichiarato Mark Robbins, Presidente e CEO dell’AAR. «Sarà portatrice di un approfondito percorso di studi curatoriali e di una vasta conoscenza dei temi più attuali legati alla cultura e alle arti contemporanee, sia in Italia che nel mondo».

Ilaria Puri Purini (ph. Stephanie Black)

«Le competenze di Ilaria, sia come curatrice che come studiosa, la rendono una preziosa risorsa per la poliedrica comunità dell’American Academy in Rome – ha dichiarato la Direttrice Aliza Wong – Non vediamo l’ora che diventi parte del nostro team di Roma e possa dare il suo contributo sia alla programmazione artistica che al coinvolgimento e all’interazione dei borsisti con la città».

Storica dell’arte, curatrice e ricercatrice, Ilaria Purini arriva all’Accademia dalla Contemporary Art Society di Londra, dove ha ricoperto il ruolo di curatrice dei programmi, lavorando a fianco di artisti contemporanei in tutta la Gran Bretagna, rivolgendo particolare attenzione all’espansione delle narrazioni e delle pratiche artistiche. Ha inoltre ricoperto ruoli curatoriali presso il Victoria & Albert Museum, la Tate Modern, il Solomon R. Guggenheim Museum e le Scuderie del Quirinale. Ha curato diverse mostre, tra cui Adelaide Cioni: Ab’ovo / On Patterns (2023) presso Mimosa House e Pioneers: Morris and the Bauhaus (2019) alla William Morris Gallery, entrambe a Londra.