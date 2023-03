Al Rijksmuseum di Amsterdam è stata inaugurata la più grande retrospettiva mai dedicata al maestro del barocco olandese Johannes Vermeer (1632-1675). Una mostra unica ed eccezionale, organizzata in collaborazione con il Mauritshuis Museum dell’Aia, che espone molti dei capolavori del maestro olandese e che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero mondo dell’arte.

Johannes Vermeer visse e lavorò a Delft tra il 1632 ed il 1675. La sua opera è nota soprattutto per le rappresentazioni di intime scene familiari e quotidiane, in cui la luce brillante e colorata rende assolutamente unico il suo illusionismo. Il direttore del Rijksmuseum Taco Dibbits, ha dichiarato: «Vedere tutte le opere insieme sarà un’esperienza che nemmeno Vermeer visse mai. La fragilità dei dipinti, insieme alla crescente concorrenza tra i musei per i prestiti, rende quasi certo che una mostra su questa scala non si ripeterà». Finora la maggior mostra sul maestro olandese è quella che si tenne al Mauritshuis dell’Aia nel 1996, con 23 opere. L’idea per la mostra su Vermeer è nata quando i curatori del Rijksmuseum hanno intuito che poteva esserci l’opportunità di prendere in prestito le tre opere dell’artista conservate alla Frick Collection di New York che normalmente non presta facilmente le opere della sua collezione. Grazie a questa collaborazione, l’esposizione presenta i capolavori di Vermeer, tra cui La ragazza con l’orecchino di perla e La donna che legge una lettera davanti alla finestra, da poco restaurato dalla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, il Geografo dallo Städel Museum di Francoforte, la Donna che scrive una lettera alla presenza della sua domestica dalla National Gallery of Ireland di Dublino, la Pesatrice di perle dalla National Gallery of Art di Washington e il Bicchiere di Vino dalla Gemäldegalerie di Berlino, la Suonatrice di liuto dal Metropolitan Museum. Un dipinto, La merlettaia (1671), ha lasciato anche il Louvre di Parigi. Alcune di queste preziose opere vengono esposte nei Paesi Bassi per la prima volta dopo tre secoli. È il caso de La lettrice alla finestra (1657), un dipinto a lungo ritenuto di Rembrandt, che è stato appena restaurato ed è in prestito dalla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, in Germania.

Johannes Vermeer, The Lacemaker, 1669-1670. Louvre, Paris Girl reading a letter by an open window, 1659 Johannes Vermeer, A Lady Standing at a Virginal, 1670-1673. National Gallery, London Johannes Vermeer, Girl with a Pearl Earring, 1665 Johannes Vermeer,A Lady Seated at a Virginal, 1670-1675. National Gallery, London

Sono molte le storie ed i viaggi delle tele esposte al Rijksmuseum, che permettono di scoprire e approfondire l’opera di Veermer, nel modo più completo mai realizzato fin ora.

In parallelo il Rijksmuseum presenta l’esperienza digitale Closer to Johannes Vermeer, disponibile gratuitamente per chi non può andare ad Amsterdam. Stephen Fry e Joy Delima guidano i visitatori online alla scoperta del lavoro e della vita dell’artista. Per la prima volta i visitatori potranno ingrandire le più piccole particelle di pigmento con dettagli nitidissimi attraverso fotografie ad altissima risoluzione di alcuni dipinti di Vermeer.