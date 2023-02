A partire dall’estate scorsa, nel capoluogo calabrese, tutte le opere d’arte contemporanea del territorio sono facilmente e gratuitamente visitabili grazie al MUDIAC. Il Museo Diffuso di Arte Contemporanea, vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è infatti un progetto che mette in ordine le principali opere d’arte contemporanea sul territorio di Catanzaro. Come?

Il nuovo museo permette di tracciare e seguire, in un vero e proprio percorso espositivo, le opere d’arte urbana, nazionale e internazionale, realizzate tanto in periferia quanto nel centro storico della città. Tra gli artisti più noti ci sono nomi come Clemens Behr, Gonzalo Borondo, Erosie, Gue, Sbagliato, Andreco, 3ttman, 2501, Domenico Romeo,108, Ekta e THTF, solo per citarne alcuni.

Un progetto che si propone di valorizzare il territorio, facilitando e organizzando la fruibilità di opere già presenti, attraverso numerosi percorsi, che permettano di percorrere non solo un tour delle opere, ma anche della città, luogo ricco e solido da un punto di vista culturale e identitario.

Il Museo Diffuso crea i suoi percorsi espositivi all’interno di un’area geografica pubblica, fruibile gratuitamente e in qualsiasi momento. La particolarità di questo progetto, infatti, è proprio la continua crescita del suo valore, che identifica nell’arte una risorsa per riabilitare i luoghi. L’opera d’arte e il luogo in cui si trova vivono insieme e si completano, l’esperienza che offre il Mudiac è completa e complessa, un’occasione per immergersi in un contesto dalle numerose sfaccettature. Grazie a un percorso virtuale per vivere e visitare questi magnifici luoghi non è necessario recarsi a Catanzaro, ma chiunque e in qualunque momento può immergersi nell’arte e nella cultura urbana del capoluogo calabrese.

Il Mudiac valorizza il territorio, creando una nuova sinergia tra territorio, arte, cultura e artisti. Grazie a questo progetto possiamo scoprire Catanzaro da un nuovo punto di vista, profondo e rilevante, in modo libero e pubblico. L’organizzazione del museo diffuso è precisa e semplice, accompagna ogni visitatore nel suo percorso, permettendone l’approfondimento e la scoperta.

Tutte le info: www.mudiac.it