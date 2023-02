From Real to Virtual continua il suo viaggio a Milano

Curata da Antonio Castiglioni, From Real to Virtual continua il suo viaggio nella galleria Espinasse31 di Milano, con la collaborazione di Cinello, azienda italiana impegnata a promuovere e valorizzare il patrimonio artistico su scala nazionale e internazionale grazie al suo brevetto in grado di proteggere i file digitali delle opere d’arte di musei, collezioni private e artisti contemporanei garantendone originalità e non copiabilità. Per l’occasione sono in mostra a Milano le versioni digitali di grandi capolavori italiani, dalla Testa di giovane donna di Modigliani a Il Bacio di Hayez, i cui originali sono esposti nel museo Pinacoteca di Brera di Milano. I DAW® – Digital Art Work, realizzati da Cinello, opere d’arte digitali in altissima definizione, numerate e autenticate, hanno aperto le porte a una nuova forma di fruizione e di collezionismo.

Amedeo Modigliani

Head of a Young Lady, 1915

Original: Pinacoteca di Brera

Digital Artwork (DAW®) Francesco Hayez

The Kiss , 1859

Original: Pinacoteca di Brera

Digital Artwork (DAW®)

Esposta anche un’installazione di Giuseppe Lo Schiavo, la cui ricerca artistica mira a investigare il rapporto tra elementi in opposizione: creazione-distruzione, passato-futuro e reale-virtuale. Le sculture, accolgono all’interno di due lastre in plexiglass, una coperta termica ritagliata con precisione chirurgica, allo stesso tempo fragile ma resistente. Sviluppato originariamente dalla NASA, il materiale ora viene utilizzato per sollevare dal freddo migranti e senza tetto, ma nella sua accezione artistica anche in riferimento al riscaldamento del nostro pianeta. Insieme a Lo Schiavo, espongono le loro opere l’artista brasiliano Jotape con My Dear Pity o Green Daisy 2016, e i lavori Cross-legged Chair e Swimming pool I dell’altro artista brasiliano Luiz Philippe presente nella seconda stanza.

Giuseppe Lo Schiavo, Athens, 2018

La mostra verrà riproposta nello spazio madrileno della galleria dal 21 febbraio al 22 aprile in concomitanza con la fiera Arco, e poi ancora alla Fiera di Arte Internazionale di Palm Beach dal 23 al 26 Marzo.

From Real to Virtual

fino all’11 marzo

viale Carlo Espinasse, 31, 20156 Milano