RDE-Roma Design Experience alla sua quinta edizione

Quinta edizione dell’iniziativa RDE-Roma Design Experience per l’ISIA Roma Design. Una settimana di workshop progettuali che vedono coinvolti insieme studenti, tutor e docenti.

Alla sua quinta edizione consecutiva, il format creato da ISIA propone un lavoro di confronto sullo sviluppo culturale, formativo, economico e sociale che il mondo del design e della creatività possono generare. L’edizione 2023, attiva fino al 27 gennaio, vede la partecipazione di prestigiosi partner: Poste Italiane; CNR-IAS; Assessorato alla Cultura del Comune di Roma; Municipio Roma I Centro; MAXXI A[R]TWORK; Comune di Campiglia Marittima (LI); Sogei; Videocittà – Il festival della visione; Urban Center – Ordine degli Architetti di Roma e Provincia; Associazione Internazionale Diculther e New European Bauhaus; Teatro Nazionale di Genova; Legambiente.

La settimana di workshop intensivi è stata ideata con l’obiettivo di proporre un nuovo modello educativo e di sviluppo, volto ad innovare la didattica, dando voce ai grandi temi dell’attualità, prefigurando nuovi scenari attraverso lo sguardo dei nostri giovani futuri designer. Essi costituiscono il patrimonio culturale italiano, da preservare e valorizzare e per il quale aprire nuove opportunità professionali e di ricerca; questo è l’obiettivo della Roma Design Experience. Attraverso questo progetto, ISIA Roma Design sottolinea il suo ruolo sociale, di Istituzione pubblica nell’ambito del design proponendo questo modello educativo volto alla coesione tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro.

Tutti i partecipanti della Roma Design Experience si incontreranno per il Convegno di chiusura nella primavera 2023 presso la Casa dell’Architettura di Roma durante il quale verranno presentati i risultati dei Workshop RDE5; un importante momento di divulgazione delle metodologie, della didattica e della ricerca sviluppata attraverso il Design dei Sistemi.

*La Roma Design Experience è organizzata con il supporto dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia; con il patrocinio delle Istituzioni: Regione Lazio; Assessorato alla Cultura del Comune di Roma; Municipio Roma I Centro; delle Associazioni di categoria: ADI, AIAP, SIE-Società di Ergonomia e Fattori Umani; degli Enti: Unindustria Roma – Frosinone – Latina- Rieti – Viterbo.

info: www.isiaroma.it