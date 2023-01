The art of Social Change: l’idea è quella di esplorare il nebuloso limite che separa l’arte dalle questioni sociali attraverso una serie di episodi in cui vengono intervistati artisti il cui lavoro ha un impatto sociale. L’ultimo episodio risale al 1° gennaio del 2023 e indaga il lavoro del duo artistico composto da Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, artisti visivi e registi libanesi, raccontano come la giovinezza trascorsa in un paese politicamente instabile come Beirut abbia influenzato la loro visione artistica.