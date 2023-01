Willem Dafoe è un ladro d’arte nel nuovo thriller psicologico Inside

Un attico blindato. Una rapina non riuscita. Decine di opere d’arte dal valore inestimabile. Niente da mangiare. Nemo è un ladro d’arte intrappolato in un attico di New York dopo che la sua rapina è miseramente fallita. Rinchiuso dentro con nient’altro che opere d’arte, deve usare tutta la sua astuzia e invenzione per sopravvivere. È la trama di Inside, nuovo thriller psicologico con Willem Dafoe, debutto alla regia di Vasilis Katsoupis, con la sceneggiatura scritta da Ben Hopkins.

Il trailer ritrae Nemo sull’orlo della follia mentre urla disperato, distrugge mobili, vasi e quadri, imbratta i muri, cerca acqua e cibo, mangia perfino i pesci dell’acquario, tenta di fare amicizia con un piccione all’esterno. Una performance che si preannuncia intensa, un personaggio verso il baratro della follia.

LE OPERE PRESENTI NEL FILM:

Egon Schiele, Selbstbildnis (Autoritratto), 1910;

Egon Schiele, Sitzende in Unterwäsche, Rückenansicht, (Ragazza seduta in biancheria intima), 1917; Egon Schiele, Kauernder (Nudo rannicchiato), 1912;

Lynn Chadwick, Paper Hat, 1968;

Maxwell Alexandre, Se eu fosse vocês olhava pra mim de novo dalla serie Pardo is Paper, 2018; Maurizio Cattelan, A Perfect Day, 1999;

David Horvitz, all the time that will come after this moment, 2019

Le musiche originali del film sono del compositore Frederik Van de Moortel. Nel cast anche Gene Bervoets, Josia Krug ed Eliza Stuyck.

Il film è in uscita nelle sale americane il 10 marzo, ma intanto, ecco il trailer: