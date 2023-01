In arrivo a Milano un intervento top secret di JR

JR torna in Italia, questa volta a Milano. Fotografo e street artist francese, celebre per le installazioni con cui interviene nel tessuto urbano trasfigurandolo in mondo immaginifico, ha annunciato l’arrivo nel capoluogo lombardo dell’Inside Out Project, un progetto di arte pubblica e partecipata, che consiste in innumerevoli ritratti in bianco e nero che vanno a ricoprire la superficie di monumenti o spazi pubblici.

Inside Out Project realizzato nel Pantheon di Parigi

L’idea è quella di creare un dialogo con la comunità e promuovere la riflessione su temi sociali e culturali. Così negli ultimi dodici mesi sono stati realizzati quasi trentamila ritratti e visitati ventotto paesi diversi, attraverso 109 azioni di gruppo e 17 attivazioni di photo booth. Nel 2022 il Photo booth ha esplorato il Brasile, l’Egitto, la Francia, la Germania, il Giappone, gli Stati Uniti e la Svizzera, affrontando in ogni paese diverse tematiche, dalla salute mentale al problema dei rifugiati o, ancora, l’istruzione, e dando visibilità alle comunità colpite o sfollate in seguito alla guerra, al cambiamento climatico o l’instabilità sociale.

Il progetto milanese, previsto per gennaio, è tra gli eventi più attesi del calendario artistico, ma non è ancora dato sapere il luogo in cui sarà realizzata l’installazione. Restiamo sintonizzati.