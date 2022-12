All’asta da Christie’s le opere della collezione privata di Jane Fonda

Jane Fonda speaks during “Fire drill Fridays,” a climate change rally, Friday, Dec. 2, 2022, in Washington (AP Photo/Jacquelyn Martin)

L’asta annuale di Christie’s di Outsider e arte Vernacolare a New York in programma il 18 gennaio 2023 includerà un notevole gruppo di lotti provenienti dalla collezione personale dell’attorice e attivista Jane Fonda. Si tratta di 14 opere d’arte di Thornton Dial, di suo fratello, Arthur Dial, e di suo figlio, Thornton Dial, Jr. Acquistate dall’attrice nel corso degli ultimi due decenni, le opere spaziano dalle panchine dipinte a forma di animale di Dial Jr, ognuna stimata tra i 2.000 e i 4.000 dollari, alle opere murali a tecnica mista di grandi dimensioni di Thornton Dial, stimate tra i 50.000 e i 100.000 dollari.

Fonda colleziona da tempo opere di artisti neri autodidatti del Sud americano, tra cui la missionaria Mary L. Proctor, Purvis Young e Ronald Lockett, cugino di Thornton Dial. È stata introdotta alla famiglia Dial attraverso il defunto collezionista Bill Arnett, di cui ha visitato la casa di Atlanta negli anni Novanta.

Thornton Dial

Le 14 opere messe all’asta hanno vissuto con Fonda nel corso degli anni. In testa alla vendita ci sono due assemblages dei primi anni Novanta di Thornton Dial, figlio di mezzadri dell’Alabama che negli anni Sessanta si è fatto notare per le sculture dinamiche e le opere da parete che costruiva con oggetti trovati, vernice e altri materiali. Tra le altre opere di Dial figurano un dipinto a olio su legno del 1988 circa, che raffigura quattro alberi e si estende per un’altezza di un metro e mezzo e una lunghezza di tre metri (stima $30.000-$50.000); un’immagine dello Zio Sam dipinta su tela e compensato di dimensioni maggiori della vita, del 1989 (stima $20.000-$40.000) e diverse opere più piccole su carta raffiguranti donne (stima $3.000-$5.000). Il fratello Arthur, che si dedica maggiormente alla figurazione narrativa, è rappresentato da due opere a tecnica mista su tavola, entrambe del 1989.

Thornton Dial, The Metropolitan Museum of Art

Oltre a collezionare opere d’arte, Fonda ha investito nella Tinwood Alliance, la fondazione di Arnett a sostegno dell’arte vernacolare nera che ha promosso le opere delle quilter di Gee’s Bend in Alabama attraverso mostre e un libro. È anche amministratore della Souls Grown Deep Foundation, una fondazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere le opere di artisti neri del Sud.

Fonda ha già venduto all’asta almeno Thornton Dial. L’opera Trophies (Doll Factory) (1999) era stata venduta dalla casa d’asta oltre la stima massima per 225.000 sterline.